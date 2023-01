AS Monaco : Un problème avec Ben Yedder ? Philippe Clement répond

Publié par Enzo Vidy le 13 janvier 2023 à 18:52

Alors que Ben Yedder est relégué sur le banc depuis deux journées, Philippe Clement, entraîneur de l'AS Monaco, a tenu à éteindre la polémique.

La situation de Wissam Ben Yedder commence à faire quelque peu parler en Principauté. Pièce maîtresse de la première partie de saison de l'AS Monaco avant la trêve, l'attaquant monégasque a été remplaçant lors des deux dernières journées de championnat avec l'ASM. Le 1er janvier dernier, Wissam Ben Yedder ne rentre pas face au Stade Brestois, et mercredi à Lorient, il est rentré sur la pelouse à une demi-heure de la fin de la rencontre.

C'est d'ailleurs lui qui a arraché le match nul de l'AS Monaco (2-2) dans les derniers instants de la partie sur la pelouse du Moustoir. Auteur de 11 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison en 18 matches toutes compétitions confondues, Wissam Ben Yedder a toujours répondu présent lorsqu'il a été aligné sur le terrain, et cette relégation sur le banc de touche n'est pas comprise par l'ensemble des supporters de l'AS Monaco.

AS Monaco : Philippe Clement clarifie la situation autour de Wissam Ben Yedder

Présent ce vendredi en conférence de presse, Philippe Clement a été interrogé sur la situation de Wissam Ben Yedder qui bénéficie de moins de temps de jeu à l'AS Monaco. Le coach de l'ASM a tenu à clarifier la situation. "Il n'y a pas de problème avec Wissam.Vous avez vu son entrée à Lorient. Wissam, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il ne va pas s'améliorer physiquement. On doit avoir un Wissam top à chaque fois qu'il est sur le terrain. Pour le moment, il y a un bon équilibre. Ce n'est pas non plus le même Wissam qu'il y a 3, 4 ou 5 ans." Voila des déclarations qui devraient rassurer les supporters de l'AS Monaco, et mettre fin à la polémique qui commençait à enfler autour de Wissam Ben Yedder.