OL : Laurent Blanc annonce de bonnes nouvelles avant le RCSA

13 janvier 2023

À 24 heures de la réception du RC Strasbourg, Laurent Blanc a annoncé de bonnes nouvelles concernant les joueurs de l' OL.

Dans une ambiance qui s'annonce hostile samedi soir au Groupama Stadium, l' OL va recevoir le RC Strasbourg à 21h pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Après le match nul ramené de la Beaujoire mercredi dernier, les joueurs de Laurent Blanc n'ont pas arrangé leur relation avec les supporters de l' OL, qui ont à nouveau exprimé leur mécontentement avec une banderole installée au centre d'entraînement de l' Olympique Lyonnais ce vendredi : "Arrêtez d'être ridicules ou dégagez."

Il est donc crucial pour les Lyonnais de prendre les trois points face au RCSA, pour atténuer les tensions qui se font de plus en plus pressantes depuis plusieurs jours. Pour cette rencontre capitale, l' OL, qui fait face à de nombreuses absences depuis plusieurs semaines, voit son infirmerie se vider peu à peu et pourrait bénéficier de ses forces vives samedi soir.

OL : Laurent Blanc annonce des retours dans le groupe de l'Olympique Lyonnais

Présent en conférence de presse ce vendredi pour évoquer la rencontre de l' OL face au RC Strasbourg, Laurent Blanc a fait son traditionnel point médical à 24h du match, et a annoncé de bonnes nouvelles. "Pas trop de gros soucis à part Aouar. Je pense que l'on va récupérer des joueurs dans le groupe. À ce niveau-là cela rentre dans l'ordre et heureusement. C'est mieux pour tout le monde que le vestiaire soit bien rempli et que tout le monde soit en forme. Mais on ne jouera qu'à onze."

C'est donc un groupe quasiment au complet qui pourrait être convoqué par l'entraîneur de l' OL pour affronter le RCSA, et il en aura grandement besoin pour espérer prendre les troins points de la victoire face aux hommes de Mathieu Le Scornet.