OM : La compo de Marseille contre Lorient avec plusieurs absents

Publié par Ange A. le 14 janvier 2023 à 07:37

L’ OM va tenter de poursuivre sa bonne dynamique ce samedi avec la réception du FC Lorient. Igor Tudor doit composer avec des absences.

Troisième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est l’équipe en forme du championnat. L’ OM reste sur six succès de rang, dont cinq victoires en Ligue 1, lors de ces dernières sorties. Ce samedi, les Olympiens vont tenter d’étendre cette série avec la réception du FC Lorient. Le club phocéen affronte le club Morbihan pour la 19e journée de Ligue 1. Les Merlus sont en perte de vitesse après leur début de saison enchanteur. Les hommes de Régis Le Bris pointent à la 6e place et restent sur un nul (2-2) contre l’AS Monaco. Pour cette affiche, Igor Tudor devra composer avec un effectif décimé par les absences.

OM : Pas de grandes surprises dans le onze d’Igor Tudor contre Lorient

Expulsé contre Hyères en Coupe de France, Éric Bailly reste suspendu pour la réception du FC Lorient. Idem pour Nuno Tavares. Le latéral portugais a écopé de trois matchs de suspension après son expulsion contre le Montpellier Hérault lors de la 17e journée. Dimitri Payet est incertain pour cette rencontre. Igor Tudor ne pourra pas encore compter sur le retour de Jonathan Clauss comme il l’a fait savoir en conférence d’avant-match.

En l’absence de Clauss, c’est le Burkinabé Issa Kaboré qui va tenir le couloir droit de l’ OM. Sead Kolasinac sera son pendant à gauche. Le coach de Marseille va reconduire sa défense à trois avec Balerdi, Gigot et Mbemba contre Lorient. Veretout et Rongier seront alignés au milieu de terrain. Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder et Alexis Sanchez se chargeront de l’animation offensive.

Le onze probable de Marseille contre Lorient :

Gardien : Lopez

Défenseurs : Mbemba, Gigot, Balerdi

Milieux : Kaboré, Veretout, Rongier, Kolasinac

Attaquants : Ünder, Sanchez, Guendouzi.