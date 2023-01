Stade Rennais-PSG : Les compos tombent, Galtier prend un gros pari

Publié par JEAN-LUC D le 14 janvier 2023 à 10:18

Le PSG de Christophe Galtier sera sur la pelouse du Stade Rennais dimanche soir dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Découvrez les compositions probables des deux équipes.

Champion d’hiver après sa victoire contre Angers SCO mercredi (2-0), le Paris Saint-Germain aura pour objectif d’enchaîner contre le Stade Rennais afin de consolider ses six points d'avance sur son dauphin, le RC Lens, en tête du championnat. Mais la blessure de Marco Verratti complique la tâche de Christophe Galtier face à une équipe rennaise très joueuse et difficile à battre devant son public du Roazhon Park. Selon le quotidien L’Équipe, l’entraîneur du club de la capitale se pose plusieurs questions concernant l’animation de son milieu de terrain en l’absence de son maître à jouer.

D’autant que son forfait handicape le jeune international portugais Vitinha (22 ans), qui excelle quand Verratti est positionné à ses côtés. Contre Angers, Vitinha a joué plus bas, apportant ainsi moins de surnombres dans le domaine offensif. Alors que Renato Sanches, qui revient de blessure, est trop juste pour commencer contre le SRFC, l’ancien prodige du FC Porto pourrait alors animer l’entrejeu des Rouge et Bleu aux côtés de son compatriote Danilo Pereira et Fabian Ruiz, demain soir à Rennes. Cependant, la baisse de forme de l’Espagnol de 26 ans pousserait Galtier à mener la réflexion quant à la titularisation du Titi Warren Zaïre-Emery.

Révélation de la saison, le prodige de 16 ans est déjà considéré comme un futur crack à son poste et son coach ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à son endroit. Même les grosses stars du vestiaire sont sous son charme. « Sa personnalité et son calme », à l'image de son entrée contre Angers, seraient des atouts en sa faveur. Galtier serait donc tenté de le lancer dès l’entame du match contre le Stade Rennais. Pour le reste, le trio offensif composé de Messi, Neymar et Mbappé devrait être aligné pour la première fois en 2023 demain contre le Stade Rennais.

Côté rennais, Bruno Genesio ne pourra pas compter sur Warmed Omari, Benjamin Bourigeaud, Martin Terrier, Baptiste Santamaria, Alfred Gomis et Xeka.

Les compos probables de Rennes et du PSG

Rennes : Mandanda - Traoré, Wooh, Theate, Truffert - Majer, Doué, Tait, Doku - Kalimuendo, Gouiri.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Zaïre Emery, Danilo, Vitinha - Messi, Mbappé, Neymar.