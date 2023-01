Stade Rennais Mercato : Steve Mandanda prépare une grosse annonce

Publié par JEAN-LUC D le 14 janvier 2023 à 14:52

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda pourrait prochainement faire une importante annonce sur la suite de sa carrière. Pas forcément en rapport avec le club breton.

Steve Mandanda pourrait emboîter le pas à Hugo Lloris dans les jours à venir. En effet, selon les informations rapportées ce samedi par le quotidien L’Équipe, le portier gardien de but du Stade Rennais aurait pris la résolution de tirer sa révérence avec l’équipe de France. Âgé de 37 ans, l’ancien portier de l’Olympique de Marseille devrait ainsi rester à 35 sélections chez les Bleus. Pour rappel, Mandanda a honoré sa première sélection en 2008, face à l'Équateur, quelques mois avant Lloris, de qui il sera resté la doublure presque sans interruption pendant plus de 14 ans. Avec l’équipe de France, Mandanda a participé au sacre lors de la Coupe du monde 2018 et aux épopées jusqu’en finale du Mondial 2022, et de l’Euro 2016.

Ce retrait n'est peut-être pas le dernier pour le groupe de Didier Deschamps. Olivier Giroud (36 ans), songe aussi à dire stop après 11 ans en sélections, mais l'attaquant de l’AC Milan, relancé chez les Bleus avec la blessure de Karim Benzema, qui a déjà annoncé sa retraite internationale, n'a peut-être pas dit son dernier mot. Un dernier challenge avec l'Euro 2024 en Allemagne pourrait encore lui donner envie. Mais avec la prochaine retraite de Mandanda, l’horizon s’ouvre chez les Bleus pour une nouvelle génération.

Stade Rennais Mercato : Steve Mandanda remplacé par Lafont chez les Bleus ?

Si le poste de titulaire au poste de gardien de but est désormais promis à Mike Maignan après la retraite de Hugo Lloris, celle à venir de Steve Mandanda devrait installer Alphonse Areola en numéro 2. Le gardien de West Ham pourrait même passé numéro 1 pour les prochains rendez-vous des Bleus avec la possible absence prolongée de Maignan après sa grave blessure avec son club. Cette situation pourrait ouvrir les portes de l’équipe de France au gardiens du FC Nantes, Alban Lafont, ainsi qu’à celui de Leeds United, Morbihannais Illan Meslier.