OL Mercato : Un crack du Toulouse FC dans les papiers de Blanc

Publié par Dylan le 14 janvier 2023 à 16:02

L'Ol pourrait perdre son milieu de terrain Romain Faivre durant ce mercato hivernal. Une piste aurait été dénichée au Toulouse FC pour le remplacer.

L'Olympique Lyonnais a bien du mal à redresser la pente. Malgré l'arrivée d'un nouveau propriétaire (John Textor) et des déclarations pleines d'espoir de la part du président Jean-Michel Aulas, le club rhodanien est toujours à la peine en Ligue 1. Avec une huitième place qui semble décidément lui coller à la peau, l'OL voit ses chances de podium en fin de saison s'amenuiser de fil en aiguille.

Pourtant, le mercato hivernal pourrait redonner des forces à l'équipe de Laurent Blanc. Si quelques joueurs ne sont plus vraiment désirés, comme Jeff Reine-Adélaïde, Romain Faivre ou encore Moussa Dembélé, des recrues seraient en approche. Parmi elles, on peut citer Fares Chaïbi. Le jeune milieu du Toulouse FC ferait partie des plans de la direction rhodanienne selon le spécialiste turc du mercato Ekrem Konur. Né à Lyon et formé en partie dans un des clubs amateurs de la ville, Chaïbi pourrait être sensible à une offre de l'OL.

Fares Chaïbi à l'OL pour remplacer Romain Faivre ?

Pour sa première saison en Ligue 1, Fares Chaïbi impressionne. Titulaire lors de 10 des 16 matchs qu'il a disputés, le joueur de 20 ans a vite fait son trou au sein du Toulouse FC. Auparavant, il n'avait jamais disputé de match professionnel, lui qui jouait souvent avec la réserve du club de 2020 à 2022 (20 matchs joués en National 3). Son profil pourrait donc convaincre Jean-Michel Aulas de se renseigner sur son cas, notamment pour remplacer Romain Faivre.

Auteur d'une saison 2021-2022 remarquable dans l'élite avec Brest, ponctuée par 7 buts et 5 passes décisives en 21 matchs disputés, le milieu central français avait été transféré l'été dernier à l'OL. Mais Faivre a bien du mal à confirmer dans le nouvel exercice. Titulaire à seulement trois reprises sur les 10 matchs auxquels il a pris part, le joueur de 24 ans serait tenté par un nouveau challenge afin de se relancer. Plusieurs écuries de Ligue 1 se sont déjà placées pour le recruter. Reste à savoir quel choix fera l'ancien brestois, qui est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Gones.