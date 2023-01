PSG : Le commando de Galtier pour le choc à Rennes, du lourd devant

Publié par JEAN-LUC D le 14 janvier 2023 à 20:32

Ce dimanche, à 20h45, sur Amazon Prime, le PSG affronte le Stade Rennais, au Roazhon Park. Découvrez le groupe convoqué par Christophe Galtier pour ce match.

À la veille de se déplacer à Rennes, en clôture de la 19e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a confirmé la présence au grand complet de son trio offensif Mbappé-Neymar-Messi. En vacances aux États-Unis et au Maroc avec l’attaquant de 24 ans, Achraf Hakimi est également de retour dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter le Stade Rennais.

« Kylian ? Il a bien récupéré, comme Achraf Hakimi. Ils sont prêts à jouer et disponibles pour le groupe. Kylian ne me semble pas marqué par la déception de ne pas avoir gagné la Coupe du monde. Il est bien, disponible, souriant. Il s'entraîne normalement, comme un grand professionnel », a déclaré l’entraîneur français en conférence de presse. Absent pour cette rencontre, « Marco va bien, il va très rapidement reprendre la course pour très rapidement réintégrer le groupe », assure son coach. Pour le reste, Galtier devrait compter sur un groupe quasi complet pour le voyage en Bretagne.

PSG : Les 21 de Galtier pour affronter le Stade Rennais

Gardiens – G. Donnarumma, K. Navas, S. Rico.

Défenseurs – E. Bitshiabu, J. Bernat, A. Hakimi, Marquinhos, N. Mukiele, S. Ramos.

Milieux – Danilo, I. Gharbi, R. Sanches, C. Soler, F. Ruiz, Vitinha, W. Zaïre-Emery.

Attaquants – H. Ekitike, I. Housni, K. Mbappé, L. Messi, Neymar.

POINT MÉDICAL :

– Touché au quadriceps droit, Marco Verratti reprendra l’entraînement collectif prochainement.

– Nuno Mendes, dont les entraînements collectifs se déroulent bien, effectuera son retour à la compétition la semaine prochaine.

– Presnel Kimpembe poursuit son travail individuel et reprendra la course à pieds dans les prochains jours.