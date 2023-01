Mercato PSG : Les dessous du transfert raté de Lewandowski

Publié par Ange A. le 16 janvier 2023 à 05:08

En fin de contrat au Bayern l’été dernier, Robert Lewandonwski a recalé le PSG pour le FC Barcelone pour une raison particulière.

Après la signature gratuite de Lionel Messi en 2021, le Paris Saint-Germain espérait un nouveau grand coup en attaque à zéro euro l’été dernier. Le PSG espérait cette fois signer Robert Lewandowski. Le buteur polonais ne disposait plus que d’un an de contrat avec le Bayern et souhaitait quitter Munich à l’intersaison. Le Rekormeister s’est décidé à libérer son buteur vedette de peur de le voir partir en tant que joueur libre l’été prochain, lorsqu’il sera lors en fin de contrat. Désireux de découvrir un nouveau championnat, l’ancien buteur de Dortmund s’est envolé pour la Liga et le FC Barcelone au détriment du PSG. La presse espagnole est revenue sur ce choix de carrière de Lewandowski alors que le Paris SG lui proposait aussi un contrat alléchant.

Mercato PSG : Les raisons de l’échec de Paris dans le dossier Lewandowski

Revelo a dévoilé la principale raison de l’échec du Paris Saint-Germain dans le dossier Robert Lewandowski. Le média ibérique révèle que l’avant-centre polonais souhaitait surtout évoluer dans une ligue compétitive comme La Liga. Outre la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain, l’international polonais âgé de 34 ans était également courtisé en Premier League. Un intérêt de Chelsea pour le goléador a également circulé lors du dernier mercato estival. Mais c’est du côté de l’Espagne que l’ancien Bavarois martyrise désormais les défenses.

Dimanche, il a d’ailleurs remporté son premier trophée avec les Blaugranas. Le Barça a dominé le Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne (3-1). Le Polonais est d’ailleurs allé de son but en doublant la mise face aux Merengues. Il réalise également de bons débuts avec son nouveau club. Avec ses 20 réalisations et 5 offrandes en 22 matchs, il est le Barcelonais le plus décisif cette saison. Largué dans le dossier Lewandowski, le PSG s’est contenté de signer le prometteur Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims. Il est prêté avec option d’achat cette saison par le club champenois.