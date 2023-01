ASSE : Saint-Etienne aligne du lourd contre Niort, la compo !

Publié par ALEXIS le 16 janvier 2023 à 13:14

Les cinq recrues hivernales de l’ ASSE, dont les deux derniers en date, sont convoquées contre Niort, ce lundi à 20h45. Voici la compo probable.

L’ ASSE se met à jour au calendrier de la 19e journée de Ligue 2, ce lundi soir. Les Verts affrontent les Chamois Niortais au stade René-Gaillard à Niort. Après sa victoire sur le Stade Lavallois, mardi, l’AS Saint-Etienne a à cœur d’enchaîner un autre succès afin d’enclencher sa remontée. En effet, les Stéphanois ont la possibilité de quitter la dernière place du championnat en cas de victoire sur le club des Deux-Sèvres. Ils doubleront les Niortais, actuels 18es avec 17 points, mais aussi le Nîmes Olympique (19e avec 16 points). L’ ASSE compte en effet 15 points et est 20e depuis sa défaite contre Rodez (0-2), lors de la 15e journée de Ligue 2, juste avant la trêve de la Coupe du monde 2022.

Niort-ASSE : Bamba titulaire, Nkounkou sur le banc de touche

Au vu de la situation actuelle des Verts et du contexte du match contre les Chamois, le déplacement à Niort est capital pour le club ligérien. Laurent Batlles est bien conscient de l’opportunité de rebondir à la 18e place. Il a donc convoqué les cinq recrues estivales pour affronter l’équipe niortaise. En plus de Gaëtan Charbonnier (avant-centre), Dennis Appiah (arrière droit) et Gautier Larsonneur (gardien de but), les deux derniers renforts de l’ ASSE : Kader Bamba (ailier droit) et Niels Nkounkou (arrière gauche) sont dans le groupe de 18 joueurs retenus. Quatre d'entre eux devraient être titulaires, sauf le dernier.

Passeur décisif contre le Stade Lavallois, Jean-Philippe Krasso devrait être encore sur le banc de touche au coup d’envoi, comme face au SM Caen et Laval. Selon L’Équipe, Gaëtan Charbonnier serait soutenu en attaque par Kader Bamba. Arrivé de Cardiff City où il était prêté par Everton, Niels Nkounkou devrait lui être remplaçant.

La compo probable de l’ ASSE :

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, J. Briançon, L. Pétrot, S. Sow

Milieux de terrain : M. Cafaro, Lobry, A. Moueffek, B. Bouchouari

Attaquants : G. Charbonnier, K. Bamba

La compo probable des Chamois Niortais :

Gardien : M. Michel

Défenseurs : B. Passi, L. Vallier, G-M. Kilama, D. Durivaux

Milieux de terrain : M. Zemzemi, S. Renel, S. Benchamma, J. Olaitan

Attaquants : B. Boutobba, Y. Merdji