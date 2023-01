PSG : Le Paris SG va boucler un deal à 10M€ cet hiver

Publié par Thomas le 16 janvier 2023 à 15:14

En parallèle de son mercato hivernal, le PSG, toujours à l'affut de belles opportunités, va enregistrer un chèque de 10 millions d'euros.

Le réveil est difficile pour le Paris Saint-Germain ce lundi, au lendemain d’une défaite contrariante contre le Stade Rennais (1-0) au Roazhon Park. En manque d’inspiration face à la rigueur défensive des hommes de Bruno Genesio, les Parisiens confirment leur très mauvais début d’année 2023 avec un deuxième revers en quatre rencontres.

« Il faut qu’on retrouve plus de jeu, plus de liant entre les lignes. On savait qu’on allait avoir un match difficile et on l’a eu. Notre gardien a été énormément sollicité, l’adversaire beaucoup moins. Il faut trouver plus de rythme, d’intensité mais surtout plus de relation technique entre les uns et les autres », indiquait Christophe Galtier en conférence de presse après SRFC-PSG hier soir. Avec un choc de Ligue des Champions contre le Bayern Munich qui se profile, les Rouge et Bleu doivent rapidement se remettre d’aplomb et retrouveront le chemin des terrains dès jeudi prochain, pour une rencontre amicale face aux meilleurs joueurs des deux clubs phares d’Arabie saoudite, Al-Hilal et Al-Nassr.

PSG : Un match à 10 millions d’euros pour Paris qui pose problème

Interrogé la semaine passée sur cette opposition pour le moins particulière qui se déroulera dans la capitale saoudienne, Christophe Galtier n’a pas voulu créer de polémique, rappelant que ce partenariat entre les trois clubs a été convenu un an plus tôt, soit avant que le Marseillais prenne ses fonctions au Paris SG. Selon L’Équipe, ce match, qui opposera les deux stars du football Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, rapportera la somme de 10 millions d’euros aux caisses parisiennes. Un montant qui comprend également une tournée marketing de deux jours à Riyad.

Mais ce déplacement au Moyen-Orient à une telle période de l’année et au milieu d’un calendrier aussi chargé soulève logiquement quelques interrogations. Certains joueurs du PSG, qui semblaient à bout de souffle ces derniers jours, ne tireront probablement pas crédit de ce déplacement éreintant, alors qu'un match de Coupe de France est planifié lundi prochain. Ajouté à cela l’aspect écologique d’un tel voyage alors que le club essuyait déjà une polémique il y a peu sur l’utilisation de jets privés, il semble ainsi peu probable que Paris ressorte grandi d’un tel évènement.