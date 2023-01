RC Lens Mercato : Un défenseur sur le point de quitter le RCL

Publié par Enzo Vidy le 17 janvier 2023 à 10:50

Après avoir récemment officialisé l'arrivée d'Adrien Thomasson, le RC Lens est sur le point d'acter le départ d'un défenseur.

Auteur d'un formidable début de saison, le RC Lens profite du mercato hivernal pour renforcer son effectif. Le but est simple, être suffisamment armé pour rester sur le podium à l'issue de la saison. Pour le moment, les Sang et Or occupent la 2e place du championnat avec deux points d'avance sur l' OM qui se rapproche dangereusement du RCL. La lutte sera donc féroce jusqu'au bout, et les dirigeants l'ont déjà bien compris.

Jeudi dernier, le RC Lens a officialisé l'arrivée d'Adrien Thomasson en provenance du RC Strasbourg, contre un chèque de 3,9 millions d'euros, et a également été pioché dans la réserve lensoise, avec la signature du premier contrat professionnel pour l'attaquant Rémy Labeau Lascary. Dans le sens des départs, rien à signaler pour le moment, mais les choses pourraient rapidement évoluer dans les prochaines heures. En effet, un défenseur prometteur du RC Lens, qui évolue avec l'équipe réserve, est proche de quitter le RCL d'après les dernières tendances.

RC Lens Mercato : Yann Kembo proche de rejoindre Gijon

Arrivé au RC Lens à l'été 2019 en provenance de Tours, Yann Kembo se rapproche d'un départ du RCL ces dernières heures. En effet, si l'on en croit les informations du média espagnol, El Comercio, le défenseur de 20 ans aurait effectué un essai avec l'équipe B de Gijon lundi matin.

Pour le moment, aucune information n'a filtré concernant les résultats de l'essai effectué par Yann Kembo, mais il est fort probable que le jeune joueur prometteur quitte le RC Lens pour rejoindre son ancien coéquipier, Jonathan Varane, arrivé à Gijon l'été dernier. Si cela venait à se confirmer, ce serait le premier départ acté par le RCL depuis l'ouverture du mercato hivernal le 1er janvier dernier.