PSG : Vente du Parc des Princes, la mairie de Paris change de ton

Publié par JEAN-LUC D le 17 janvier 2023 à 18:04

Face aux réactions suscitées par la sortie musclée d’Anne Hidalgo sur le refus de vendre le Parc des Princes au PSG, la mairie de Paris change de ton.

Dans une interview avec le quotidien régional Le Parisien, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a récemment fixé sa position sur la possible vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’élue locale ne compte pas vendre un patrimoine municipal au club, qui appartient au Qatar. « Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel des Parisiens. Mais bien sûr qu’il faut accompagner le PSG dans son envie et son besoin de rénovation, d’augmentation de la capacité, de modernisation du Parc. Rappelons tout de même que le contexte est contraint. Une partie du stade se trouve sur le périph, donc on ne peut pas creuser », a déclaré la maire socialiste.

Des propos aussitôt condamnés par le leader de Ligue 1, qui a mis en avant la volonté des autorités municipales à pousser le club de la capitale à quitter son mythique stade pour un autre site. Mais avec les vives réactions des supporters parisiens et certains observateurs, la mairie de Paris veut désormais mettre balle à terre dans ce dossier.

PSG : La mairie de Paris souhaite reprendre le dialogue

Après avoir tenté un bras de fer, s’alignant sur les propos d’Anne Hidalgo, le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, veut désormais reprendre le dialogue avec le Paris Saint-Germain pour évoquer une éventuelle cession du Parc des Princes. « La position de la ville est claire : il n’est pas envisageable que le PSG joue ailleurs qu’au Parc des princes. Nous sommes très favorables à l’idée de soutenir le programme d’agrandissement et d’investissement du parc (...) En réalité le PSG est quasi propriétaire du Parc avec un droit de concession très longue, mais la maire veut que le stade reste un patrimoine important des Parisiens », a expliqué le collaborateur d’Anne Hidalgo.

Pour Emmanuel Grégoire, les travaux d’agrandissement du stade pourraient commencer immédiatement après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il est donc important que les pourparlers reprennent entre les deux parties. « On a des contacts avec les équipes du PSG, mais pas avec le président et on se doute bien que c’est lui qui décide. On souhaite reprendre le dialogue. Il y a désaccord de valeur majeur sur le Parc. Après c’est très compliqué d’estimer la valeur du Parc des Princes, car si on demande à 15 experts il y aura 15 prix différents. Et le prix sera encadré par Bercy et le conseil de Paris validera ou pas une cession donc on ne peut pas se mettre d’accord sur un prix en se tapant dans le dos », a indiqué Emmanuel Grégoire. La réaction du Paris SG est donc attendue.