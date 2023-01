OL : Une nouvelle polémique frappe Lyon de plein fouet

Publié par Enzo Vidy le 18 janvier 2023 à 14:00

Après l'affaire qui a agité l' OL lors du recrutement de Dejan Lovren, une nouvelle polémique frappe de plein fouet les dirigeants de Lyon.

C'est un début d'année 2023 difficile pour l' OL, et les choses ne semblent pas vraiment s'arranger ces derniers jours. En pleine crise sportive après la nouvelle défaite à domicile (1-2) face au RC Strasbourg samedi, les Lyonnais pointent à la 9e place et se sont mis à dos leurs propres supporters, consternés par cette situation. Mais les mauvais résultats ne sont pas les seuls soucis qui secouent l' OL depuis plusieurs jours.

Lors du recrutement de Dejan Lovren le 2 janvier dernier, une vidéo est sortie sur le défenseur croate faire des saluts fascistes, tout en entonnant des chants nationalistes. Interrogé quelques heures plus tard en conférence de presse, Laurent Blanc avait préféré botter en touche, ce qui avait suscité l'indignation de plusieurs associations de lutte contre l'homophobie. Depuis, l'affaire a petit à petit disparu des radars, mais une nouvelle polémique a vu le jour ces dernières heures, mettant en cause Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas dans une bien triste histoire.

OL : Les terribles révélations de Sara Bjork Gunnarsdottir

Joueuse de l' OL pendant deux ans (2020-2022), Sara Bjork Gunnarsdottir a dû mettre sa carrière avec les Gones en suspens, pour préparer l'arrivée d'un heureux évènement. En effet, la joueuse islandaise est tombée enceinte, et a donc bénéficié de congé maternité. Cependant, cette période ne se serait pas vraiment déroulée comme prévue pour la joueuse de l' OL, qui accuse les dirigeants lyonnais de ne pas lui avoir versé la totalité de son salaire.

"Dès le premier mois, je n’ai pas reçu mon salaire. Tout ce qui a été versé n’était qu’un petit pourcentage de la sécurité sociale. Puis je n’ai pas été payé les deux mois suivants. J’ai appelé Dietmar, mon agent, et il a écrit à Vincent (Ponsot), le directeur du club. Il n’y a pas eu de réponse. Lorsque Vincent Ponsot a finalement répondu, il s’est excusé pour deux des mois qui me manquaient. Et m’a dit que je serais payée pour ceux-ci. Mais pour le troisième mois, il a parlé de la loi française. Ce qui signifiait qu’ils ne me devaient rien d’autre", d'après des déclarations révélées à The Player' Tribune. Au total, Sara Bjork Gunnarsdottir n'aurait reçu que 27 000 euros sur les 109 000 euros que lui devait la direction de l' OL.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Toujours dans son entretien accordé au média The Player' Tribune, la joueuse lyonnaise explique qu'elle n'aurait pas eu l'autorisation d'amener son enfant lors des matches à l'exterieur car cela pourrait "déranger les autres joueuses dans le bus ou en avion, s’il pleurait tout le chemin", selon les dirigeants de l' OL. Des révélations gravissimes, qui n'ont pas manquer de faire réagir le club rhodanien.

OL : L'Olympique Lyonnais répond à Sara Bjork Gunnarsdottir

Dans un communiqué officiel, l' OL s'est expliqué sur les propos tenus par la joueuse islandaise, précisant que tout avait été fait dans le respect des règles et de la loi française. "Nous avons toujours respecté la loi française que nous avons parfois trouvé trop contraignante sur ces sujets. Ainsi, nous avons toujours milité pour une protection renforcée des joueuses sur ces points. Nous avons tout mis en œuvre pour accompagner Sara Björk Gunnarsdóttir dans sa maternité, ainsi que son retour au plus niveau." Malgré cette prise de parole, l'affaire commence à faire grand bruit dans le monde du football, et ne devrait pas disparaître aussi facilement des radars comme cela a été le cas sur la polémique autour de Dejan Lovren.