PSG : Le Paris Saint-Germain prêt à racheter le Stade de France !

Publié par Thomas le 19 janvier 2023 à 08:40

Désireux d'agrandir la capacité de son stade, le PSG pourrait prochainement choisir de racheter le mythique Stade de France.

C’est probablement l’un, si ce n’est le chantier le plus colossal du projet QSI. Depuis son arrivée en 2011 à la tête du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi laissait entendre qu’il chercherait un jour à étendre la capacité du Parc des Princes, l’enceinte mythique parisienne qui accueille pour l’instant un maximum de 48 000 personnes. Si l’idée n’était pas une priorité au début du projet qatari, elle semble le devenir saison après saison avec désormais des négociations engagées avec la ville de Paris pour racheter le stade.

Malheureusement, sur ce dossier, le boss du PSG se retrouve confronté à deux problèmes de taille. Le premier, la réticence de Anne Hidalgo, Maire de Paris, qui ne serait plus aussi partante de vendre le Parc des Princes aux Qataris notamment depuis la très controversée Coupe du Monde 2022. De surcroît, lors des négociations entamées il y a quelques mois entre la Mairie et le Paris SG, les deux parties semblaient bien loin de s’accorder financièrement sur le prix de vente du stade.

Mais le second problème, bien plus épineux, pourrait tout simplement pousser le PSG à revoir ses plans pour sa future enceinte sportive. En effet, placé en bord de périphérique, le Parc des Princes voit sa capacité d’extension fortement limitée par des contraintes géographiques. Si le club peut pousser jusqu’à 55 000 places, ce chiffre ne semblerait pas satisfaire Nasser Al-Khelaïfi qui aimerait concurrencer les grands d’Europe à ce niveau et au moins atteindre les 68 000 places de l'Orange Vélodrome. Pour ce faire, Paris dispose de plusieurs options dont celle de rachter tout simplement le Stade de France.

PSG : Karl Olive confirme la possibilité de racheter le Stade de France

Maire de Poissy, où l’idée de construire le nouveau stade parisien avait été évoquée, Karl Olive s’est exprimé sur RMC Sport mercredi soir, concernant les possibilités du Paris Saint-Germain pour sa future enceinte. Proche du club et notamment du clan Mbappé, ce dernier a évoqué la forte envie de QSI d’acquérir le Stade de France pour les prochaines saisons. " Je dis simplement que si on peut rendre service... Ça ne se fera pas à Poissy, il faut être réaliste. Peut-être que le Paris Saint-Germain va réussir à acquérir le Stade de France. " Pour rappel, le stade situé à l’entrée de Saint-Denis (93), dispose d’une capacité maximale de 81 000 personnes, de quoi satisfaire les besoins de Al-Khelaïfi et du PSG.