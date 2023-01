OL Mercato : Trois joueurs poussés dehors à l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 19 janvier 2023 à 10:25

L’ OL devrait se séparer de plusieurs joueurs cet hiver afin de laisser la place aux renforts. Rolland Courbis a déjà dressé la liste de ces flops.

Neuvième de Ligue 1 au terme de la première moitié de la saison, l’ OL est bien loin de ses ambitions du début de saison. Le club rhodanien s’est en effet fixé pour objectif de se qualifier pour la Ligue des champions. Pour ce faire, l’Olympique Lyonnais doit finir sur le podium. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu à Lyon. Après un début de saison poussif, Jean-Michel Aulas a limogé Peter Bosz au profit de Laurent Blanc, qui était courtisé depuis plusieurs saisons. Mais ce dernier peine à redresser la barre de l’ OL. Son équipe est sur une série négative, soit un nul et deux défaites lors des trois derniers matchs disputés avant la mi-saison.

Dans le groupe lyonnais, plusieurs joueurs, dont Jérôme Boateng ou encore Houssem Aouar, ne satisfont pas les attentes de Laurent Blanc. Ce dernier a pourtant redistribué les cartes dès son arrivée à Lyon, le 9 octobre 2022.

OL Mercato : Aouar, Dembélé et Toko-Ekambi poussés vers la sortie

Dans son analyse pour RMC Sport, sur la situation de l’ OL, Rolland Courbis (69 ans) a identifié les flops dont l’entraîneur de Lyon doit se séparer au profit de nouveaux joueurs. Selon le technicien français, désormais consultant sportif, Bruno Cheyrou (patron du recruteemnt) devrait trouver une porte de sortie à Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Karl Toko-Ekambi. « Toko-Ekambi (sifflé par les supporters, ndlr) est un joueur moyen, mais certainement pas un joueur fait pour l’Olympique Lyonnais », a justifié Rolland Courbis.

« Dembélé, qui a du mal à faire un plat du pied correct, va partir à la fin de la saison et personne ne le regrettera à l’ OL, je pense. Aouar, qui avait l’avantage de sortir du centre de formation lyonnais, on attend encore sa progression. Et arrivé à un certain moment, on n’attend plus et maintenant on attend quelqu’un d’autre à sa place », a-t-il lâché au sujet de l’avant-centre et du meneur de jeu, tous les deux en fin de contrat en juin 2023. Pour l'heure, seul Dejan Lovren (défenseur central, 33 ans) a renforcé l' OL cet hiver.