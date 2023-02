ASSE : L’AS Saint-Etienne jalousée pour son mercato hivernal

Publié par ALEXIS le 16 février 2023 à 12:16

En raison de son mercato hivernal canon, l’ ASSE est jalousée par les clubs en concurrence avec les Verts, dans la course pour le maintien en Ligue 2.

Après une première moitié de saison catastrophique, l’ ASSE a réajusté son équipe pendant le mercato hivernal. Sentant la menace d’une deuxième relégation consécutive, les dirigeants du club ligérien ont sorti le chéquier pour recruter 7 nouveaux joueurs. L’AS Saint-Etienne s’est ainsi renforcée dans tous les compartiments de jeu. En défense, Dennis Appiah (arrière droit), Niels Nkounkou (arrière gauche) et Mateo Pavlovic (défenseur central) sont arrivés. Au milieu de terrain, Lamine Fomba a rejoint les Verts.

En attaquant, l’ ASSE a recruté Gaëtan Charbonnier à Auxerre en Ligue 1, en tant que joker en décembre, et Kader Bamba a débarqué du FC Nantes en janvier. Priorité de Laurent Batlles au poste de gardien de but, Gautier Larsonneur a quitté Valenciennes FC, mieux classé en Ligue 2, pour rejoindre Saint-Etienne, qui était la lanterne rouge du championnat. Un choix fort qui a fait jaser au sein du club nordiste.

L’entraîneur de Valenciennes était très remonté contre l’ ASSE et le mercato hivernal. « Ça me fait chier, ce mercato. Les bons coups à faire sont assez rares et tu n’es pas à l’abri de te faire attaquer. Je serai pour qu’on le supprime », a-t-il pesté. Après le transfert du portier titulaire de son équipe chez les Verts, Nicolas Rabuel était agacé. « Gautier était un joueur important, et le timing est embêtant. C’est son choix et je n’ai pas envie de le commenter. »

ASSE : Adéoti, « avec ce mercato, on voyait Saint-Etienne sortir de la zone rouge »

Outre Valenciennes, d’autres clubs ont dénoncé le mercato XXL de l’ ASSE cet hiver. Selon eux, le fait que le club du Forez ait recruté plus de la moitié d’une équipe, en investissant de gros moyens, fausse le championnat dans cette deuxième moitié de saison. Interrogé par RMC Sport, le défenseur du Stade Lavalois, Jordan Adéoti, va dans ce sens.

« Avec le mercato d'hiver que Saint-Étienne a fait, on la voyait encore moins rester en bas plus longtemps. Cela se confirme, ils font des bons matchs ces derniers temps, ils sont récompensés de leur investissement […]. Les recrues ont amené beaucoup de sécurité. Ils sortent désormais de la zone rouge et se rapprochent des équipes comme nous, malheureusement. » Notons que l' ASSE est désormais 16e avec 24 points, alors que Laval est 14e avec 28 points, après 23 journées.