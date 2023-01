ASSE Mercato : Valenciennes fonce sur un portier formé à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 16 janvier 2023 à 17:44

Pour remplacer Gautier Larsonneur, transféré à l’ ASSE cet hiver, Valenciennes vise un gardien formé à Saint-Etienne en quête de temps de jeu.

L’ ASSE a arraché Gautier Larsonneur à Valenciennes cet hiver. Il a fait l’objet d’un transfert sec estimé à 1,6 millions d'euros. Pour remplacer le portier de 25 ans, le club nordiste a des vues sur Stefan Bajic. Selon les informations de La Voix du Nord, il serait la piste prioritaire du VAFC actuellement. Le club de Ligue 2 est en tout cas séduit par la qualité des gardiens de but de l'AS Saint-Etienne. Valenciennes avait un temps pensé à Etienne Green, mais ce dernier est en passe de rejoindre le Club Bruges en Belgique. Dès lors, Stefan Bajic est devenu la priorité de Valenciennes pour prendre la place de Gautier Larsonneur.

À la recherche de temps de jeu, l’ancien Stéphanois serait aussi intéressé par un retour en France. S'il est prêté au sein du club nordiste, l'Espoir français retrouvera Jérémie Janot, actuel entraîneur des gardiens de but de Valenciennes, qu'il a côtoyé à l' ASSE pendant sa formation.

ASSE Mercato : Stefan Bajic prêté à Valenciennes ?

Engagé par Bristol City en juillet 2022, Stefan Bajic est sous contrat en Angleterre avec le club de Championship jusqu’en juin 2025, mais il n’a pas de temps de jeu. Il n’a pas encore joué la moindre minute en championnat cette saison. L’ancien gardien de l’ ASSE a cependant disputé un match en entier en EFL Cup (Coupe de la Ligue) en novembre. Il ne manquera donc pas aux Robins s’il est prêté, comme le souhaite Valenciennes.

Stefan Bajic avait rejoint Pau FC en Ligue 2 en février 2022, comme joker médical. Six mois plus tard, il est parti définitivement l’ ASSE pour rejoindre Bristol City. Le prometteur portier français a passé 11 ans au centre de formation des Verts (2007-2018). Entre 2018 et 2022, il a pris part à 12 matchs avec l’équipe professionnelle stéphanoise, pour 20 buts encaissés contre 1 clean sheet.