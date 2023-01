SRFC : Le terrible aveu de Genesio après l'élimination contre l'OM

Publié par Ange A. le 21 janvier 2023 à 04:27

Bruno Genesio est passé aux aveux après l’élimination du SRFC en Coupe de France vendredi contre l’Olympique de Marseille au Vélodrome.

Le Stade Rennais ne verra pas les huitièmes de finale de la Coupe de France. Vendredi, l’ OM a été sorti de la compétition par l’Olympique de Marseille. Les Olympiens s’en sont remis à Mattéo Guendouzi pour écarter le SRFC de la compétition. Sorti de la Coupe, le club breton reste engagé en Ligue Europa et va lutter pour une place européenne en championnat. Contre Marseille, Rennes a surtout confirmé ses difficultés depuis la reprise des compétitions après la Coupe du monde. Le SRFC a déjà concédé sa troisième défaite en six rencontres. Après l’élimination de Rennes, Bruno Genesio s’est livré. L’occasion pour l’entraîneur du Stade Rennais de reconnaître la supériorité de son adversaire du soir.

SRFC : Marseille trop fort pour Rennes selon Genesio

Pour Bruno Genesio, l’Olympique de Marseille mérite sa qualification pour le prochain tour. « Il y a eu peu d’occasions, c’était un match assez fermé. Il fallait être efficace, chirurgical, et eux ont réussi à le faire. Ils dégagent beaucoup de puissance, une impression de rouleau compresseur », a d’abord avoué le coach du Stade Rennais avant d’évoquer quelques regrets.

« Ce que je regrette, c’est qu’on a manqué de calme quand on a récupéré des ballons, même si l’OM est une équipe qui t’oblige à jouer vite par son pressing. On s’est contentés de bien défendre mais on a rendu trop vite les ballons. Il y a eu du mieux en deuxième période mais ensuite on joue une touche rapidement et on se fait contrer au Vélodrome... », a noté le technicien breton. Lequel déplore également le manque de présence de ses attaquants dans la surface marseillaise ainsi que « le manque d’application sur les centres ». Le SRFC va tenter de renouer avec le succès contre le FC Lorient vendredi prochain lors de la 20e journée de Ligue 1.