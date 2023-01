OL Mercato : C'est fait, un milieu quitte l'Olympique Lyonnais

Publié par Enzo Vidy le 24 janvier 2023 à 17:00

Alors que Laurent Blanc a annoncé que plusieurs joueurs de l' OL voulaient partir, un milieu offensif va quitter l'Olympique Lyonnais.

Dans une saison placée sur le signe de la continuité du dernier exercice, l' OL n'est clairement pas au mieux à tous les niveaux. Sur le plan sportif, les Gones sont 9e de Ligue 1, et comptent 17 points de retard sur le podium. En interne, l'ambiance n'est pas au beau fixe, et plusieurs jours veulent quitter l' OL d'après les dires de Laurent Blanc en conférence de presse vendredi.

Romain Faivre, qui peine à se montrer décisif, ne souhaite plus évoluer sous la tunique lyonnaise en deuxième partie de saison, il est courtisé par le FC Lorient. Karl Toko-Ekambi, pris en grippe par les supporters de l' OL, souhaite lui aussi changer d'air, et un prêt au Stade Rennais jusqu'à la fin de la saison se précise. Enfin, Jeff Reine-Adélaïde, mis de côté par ses dirigeants, était de plus en plus proche du FC Séville ces dernières heures après un accord entre les deux clubs autour d'un prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros. Et si l'officialisation n'est pas encore tombée, Jorge Sampaoli a mis fin au suspense.

OL Mercato : Sampaoli met fin au débat, Jeff Reine-Adélaïde file à Séville

Alors qu'il passe sa visite médicale avec le club andalou ce mardi après-midi, Jorge Sampaoli a bel et bien confirmé l'arrivée de Jeff Reine-Adélaïde dans son effectif lors de la conférence de presse. "Jeff est un milieu de terrain contre lequel j'ai joué l'année dernière en France. Il a beaucoup de dynamisme, un bon niveau dans l'axe, c'est un milieu de terrain qui peut jouer dans plusieurs position et qui est aussi un milieu de terrain talentueux. Il peut nous apporter quantitativement au milieu de terrain et, espérons-le, qualitativement." L'officialisation ne devrait plus tarder à intervenir, en espérant une meilleur aventure que celle passée à Lyon pour Jeff Reine-Adélaïde.