Stade Rennais Mercato : Le LOSC ferme la porte à Romain Salin

Publié par Enzo Vidy le 24 janvier 2023 à 14:13

Alors que son départ du Stade Rennais pour rejoindre le LOSC semblait proche, Lille a totalement fermé la porte à Romain Salin.

Arrivé au Stade Rennais en 2019, Romain Salin, gardien de 38 ans, ne joue quasiment jamais avec le SRFC. Depuis qu'il évolue sous le maillot Rouge et Noir, l'ancien merlus n'a disputé que 28 rencontres toutes compétitions confondues, et occupe la troisième place dans la hiérarchie des gardiens cette saison, derrière Steve Mandanda et Dogan Alemdar.

Malgré son faible temps de jeu, Romain Salin avait pris la décision de prolonger son aventure avec le Stade Rennais en décembre 2021, avec une nouvelle signature jusqu'en 2024. Cependant, le portier rennais a plusieurs fois été associé à un départ de la Bretagne pour prendre la direction du Nord-Pas-de-Calais. En effet, le LOSC s'est souvent intéressé au joueur du SRFC pour en faire son gardien numéro 2 dans l'effectif lillois, du moins c'est ce qu'il a sous-entendu, car les dernières révélations à ce sujet donne une version totalement différente concernant l'intérêt des Dogues pour Romain Salin.

Stade Rennais Mercato : Romain Salin victime de promesses non tenues par le LOSC

Selon les révélations de Mohamed Toubache-Ter, Romain Salin aurait obtenu une promesse de la part d'un membre du LOSC en vue d'une arrivée cet hiver pour être le gardien numéro 2 de l'effectif lillois. Malheureusement pour le portier rennais, Benoît Costil va s'engager avec les Dogues dans les heures à venir, ce qui signifie qu'il n'ira pas à Lille cet hiver.

Problème, Romain Salin n'aurait pas du tout été informé par le LOSC du recrutement de Benoît Costil, et pire encore, Mohamed Toubache-Ter explique qu'une promesse avait déjà été faite par le club nordiste à Romain Salin par le passé pour signer à Lille, mais que celle-ci n'avait pas pû être tenue suite à la présence de Léo Jardim. C'est donc une nouvelle désillusion pour le gardien de 38 ans, qui se voyait déjà sur le banc du LOSC, avec un temps de jeu légèrement plus important que celui qu'il a actuellement au Stade Rennais.