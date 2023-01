Stade Rennais : Le SRFC enregistre un retour important avant Lorient

Publié par Enzo Vidy le 25 janvier 2023 à 14:06

À deux jours du déplacement à Lorient, Bruno Genesio était en conférence de presse, et a annoncé un retour important au Stade Rennais.

Après l'élimination en Coupe de France face à l' OM vendredi dernier, le Stade Rennais retrouve le championnat avec un périlleux déplacement à Lorient vendredi soir. À l'occasion de cette rencontre, Bruno Genesio était présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, et a annoncé un retour important dans le groupe du Stade Rennais, à savoir la présence de Steve Mandanda à Lorient : "Il sera disponible, il s’est entraîné pleinement cette semaine."

Après avoir annoncé sur les antennes de RMCl'absence de Lorenz Assignon pendant 2 à 3 mois, Bruno Genesio a donné des nouvelles de son jeune défenseur, et évoque une blessure très sérieuse : "C’est un problème au ligament postérieur. Il a pu reprendre mais voilà le verdict est là."

Stade Rennais : Bruno Genesio donne des nouvelles d'Arnaud Kalimuendo

Touché face au PSG le 15 janvier dernier, Arnaud Kalimuendo évoquait une blessure aux ischio-jambiers quelques jours plus tard. Si Bruno Genesio n'avait révélé aucun verdict pour son attaquant, il a livré une petite indication sur la date d'un retour de l'attaquant du Stade Rennais : "Arnaud il avance bien, on espère le revoir très vite, on espère l’avoir pour Lille."

Ce match face au LOSC aura lieu le 4 février prochain, et si le retour d'Arnaud Kalimuendo se confirme, ce serait une excellente nouvelle pour l'entraîneur du SRFC, victime d'une série de blessures qui durent depuis le début du mois de janvier. En ce qui concerne le déplacement à Lorient, hormis Xeka, Martin Terrier, Arnaud Kalimuendo et Lorenz Assignon, le groupe rennais sera au complet, et devra aller chercher la victoire pour ne pas laisser ses concurrents s'échapper dans la course à l'Europe.