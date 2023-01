Stade Rennais : Après Marseille, une nouvelle blessure frappe le SRFC

Publié par Enzo Vidy le 25 janvier 2023 à 11:50

Déjà victime de nombreuses blessures dans son effectif, le Stade Rennais enregistre un nouveau coup du sort après Marseille.

Vendredi, le Stade Rennais a vu son rêve se briser sur la pelouse du Vélodrome. Si les Rennais n'ont jamais caché leur volonté d'aller au bout de cette nouvelle édition de la Coupe de France, il faudra attendre l'année prochaine pour espérer réitérer l'exploit de 2019.

Opposé à un OM ultra performant depuis le retour de la trêve, le Stade Rennais a essayé de répondre au défi physique proposé par les hommes d'Igor Tudor, mais la marche était bien trop haute pour une équipe du SRFC considérablement diminuée au coup d'envoi de cette rencontre. Au final, le Stade Rennais s'incline 1-0 à Marseille, et aurait même pu arracher les prolongations en toute fin de rencontre. Durant ce match, Baptiste Santamaria a retrouvé la compétition, et la soirée ne semblait pas si mauvaise que ça malgré la défaite. Mais mardi soir, une terrible nouvelle est venue frapper le Stade Rennais.

Stade Rennais : 2 à 3 mois d'absence pour Lorenz Assignon

Rentré en cours de jeu, et victime d'un coup en toute fin de match, Lorenz Assignon ne reverra pas les terrains avant un long moment. En effet, Bruno Genesio, invité dans l'émission Rothen s'enflamme, mardi soir, a annoncé la triste nouvelle pour le défenseur rennais. "Lorenz Assignon s’est blessé assez gravement à Marseille et va avoir 2 ou 3 mois d'arrêt."

Après Martin Terrier, Xeka et Arnaud Kalimuendo, c'est une nouvelle blessure qui frappe l'effectif de Bruno Genesio. À cinq jours de la fin du mercato hivernal, le temps presse, et sans la moindre recrue cet hiver, le Stade Rennais pourrait vivre une deuxième partie de saison plus que pénible. Reste à savoir ce qui va se passer dans les prochaines heures au SRFC.