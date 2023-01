ASSE Mercato : Nkounkou se livre sur son avenir à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 25 janvier 2023 à 15:36

Prêté à l’ ASSE cet hiver, Niels Nkounkou se projette sur son avenir à l'issue d'un contrat de six mois chez les Verts. Il a lâché quelques indices.

L’ ASSE a récupéré Niels Nkounkou à Everton, sous la forme d’un prêt pour une durée d’un mois, soit jusqu’à la fin de la saison. Toutefois, son contrat est assorti d’une option d’achat. S’il satisfait les attentes de la direction et du staff technique de l’AS Saint-Etienne, il pourrait rester au club définitivement. À Everton, le défenseur ne rentre pas dans les plans du manager. Pour preuve, il en est à son troisième prêt depuis son arrivée chez les Toffees en juillet 2020.

Il avait d’abord été prêté au Standard de Liège, en Belgique, la saison dernière. Cet été, le latéral gauche a été envoyé à Cardiff City, avant qu’il ne débarque chez les Verts après une demi-saison au Pays de Galles. Un autre point positif pour l’ ASSE, c’est que Niels Nkounkou n’aura plus qu’un an de contrat avec Everton en juin 2023, et son tarif estimé à 2,5 millions d'euros pourrait être négocié à la baisse pour rentrer dans les clous du club ligérien.

ASSE Mercato : Nkounkou ouvert à une signature définitive à Saint-Etienne

Le joueur formé à l’Olympique de Marseille a livré quelques indices sur son avenir. Il dévoile son envie de rester à Saint-Etienne, s’il fait une saison satisfaisante. Dans une longue interview avec Evect, il avoue qu’il n’a pas hésité un seul instant pour rejoindre l’ ASSE, un club historique de France. « Tout s’est fait très vite, c’était rapide. Quand j’ai appris que je devais trouver une porte de sortie à Cardiff, avec mes agents, on a vite pris contact […]. Avec Saint-Étienne, en deux jours j’avais déjà l’offre, mais aussi discuté avec le coach et Loïc Perrin », explique-t-il.

À la question de savoir s’il serait tenté à l’idée de poursuivre à l’ ASSE, conformément à la clause dans son contrat, Niels Nkounkou a répondu : « C’est quelque chose qui peut m’intéresser. Je suis jeune, c’est une bonne option. Après, voyons comment vont se passer les six prochains mois, nous verrons ensuite si mon aventure avec les Verts va continuer. »