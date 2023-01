FC Nantes Mercato : C'est fait, le FCN boucle une arrivée en défense

Publié par Timothy le 25 janvier 2023 à 15:20

Toujours dans l'attente de l'aboutissement du dossier Andy Delort, le FC Nantes poursuit son mercato, en actant l'arrivée d'un défenseur.

Le FC Nantes tient officiellement sa troisième recrue hivernale. Si le transfert d'Andy Delort au FCN prend du retard, il pourrait bien se décanter dans les heures à venir. Tout se joue dans la venue de son remplaçant. En tête, figure Terem Moffi, avant-centre du FC Lorient, qui tente tant bien que mal de tenir tête à l' OM dans ce dossier.

Alors que l' OM tenait un accord avec le FC Lorient, autour d'un deal avoisinant les 20 millions d'euros, incluant Bamba Dieng, Terem Moffi aurait finalement une préférence pour évoluer à l'OGC Nice. Un atout de taille pour le FC Nantes, qui pourrait accélérer l'arrivée d'Andy Delort du côté des Canaris.

FC Nantes Mercato : Avant Andy Delort, le FCN signe un défenseur brésilien

Après avoir officialisé deux recrues simultanément, Florent Mollet (Schalke 04) et Jaouen Hadjam (Paris FC), le FC Nantes vient d'acter une troisième recrue, en défense. Il s'agit du Brésilien Joao Victor (24 ans), qui arrive en provenance du Benfica Lisbonne, sous forme de prêt sans option d'achat, jusqu'à la fin de la saison.

Défenseur central d'1m87, Joao Victor est aussi capable d'occuper le couloir droit de la défense. Il est décrit comme étant solide dans les duels, et ayant une bonne vision du jeu. Originaire de Sao Paulo, il fait ses débuts au Brésil avant d'être recruté pour 9,5 millions d'euros par Benfica du côté des Corinthians.

"Je suis très heureux d'être ici, dans un club comme le FC Nantes et de pouvoir évoluer au sein d'un très bon championnat. L'équipe est encore engagée dans trois compétitions et il y a de grandes échéances qui vont arriver très rapidement. Je suis là pour aider le club à atteindre ses objectifs et je vais donner mon maximum !", a fait savoir Joao Victor.