FC Nantes Mercato : Le FCN s'attaque à un défenseur de Bordeaux

Publié par Jules le 26 janvier 2023 à 10:57

Alors que l'arrivée d'Andy Delort traîne dans la durée, le FC Nantes pourrait déjà enregistré un premier renfort en provenance de Bordeaux.

Depuis le début du mercato hivernal, le FC Nantes semble vouloir renforcer son secteur offensif. Si la piste menant à Andy Delort est la plus chaude, cette dernière pourrait rapidement se compliquer, puisque l'OGC Nice ne veut pas lâcher l'Algérien, tant que ce dernier n'a pas été remplacé sur le marché des transferts. En plus de cela, le dossier Terem Moffi se complique pour les Aiglons, ce qui ne fait pas les affaires des Canaris, qui attendent de pied ferme le buteur du Gym.

Ainsi, le FC Nantes attend avec impatience d'être fixé pour l'attaquant, et pourrait multiplier les pistes en attendant. Hier, le FCN a d'ailleurs annoncé l'arrivée de Joao Victor, qui est déjà le troisième renfort des Canaris, après Florent Mollet, qui arrive en provenance de Schalke 04, et Jaouen Hadjam, qui portait les couleurs du Paris FC. Néanmoins, les Nantais ne veulent pas s'arrêter là, et auraient ciblé un attaquant de Ligue 2, qui brille avec les Girondins de Bordeaux.

FC Nantes Mercato : Le FCN fonce sur Malcom Bokele, qui brille à Bordeaux

Suite à la relégation des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 à l'issue de la saison dernière, les jeunes ont pris une place très importante dans le projet des Girondins, à tel point que le onze de départ bordelais est l'un des plus jeunes du championnat. Parmi les joueurs qui ont gagné du temps de jeu cette saison, on retrouve notamment Malcom Bokele, jeune défenseur central de 22 ans, qui réalise un bon début de saison, et qui aurait tapé dans l'oeil du FC Nantes, selon L'Équipe.

Tandis que le FC Nantes vient de s'offrir Joao Victor, un autre défenseur central pourrait débarquer chez les Canaris, en la personne de Malcom Bokele, dont le contrat se termine en juin 2024 avec les Girondins de Bordeaux. Néanmoins, le FCN n'est pas seul sur ce coup, et devra faire avec la concurrence de l'Étoile Rouge de Belgrade. Du côté de Bordeaux, les dirigeants s'activent également pour tenter de trouver un accord pour prolonger le jeune défenseur.