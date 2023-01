OGC Nice Mercato : Le Gym officialise sa première recrue de l'hiver

Publié par Enzo Vidy le 26 janvier 2023 à 11:24

Après avoir bouclé plusieurs départs dans ce mercato hivernal, l'OGC Nice a officialisé sa toute première recrue de ce mois de janvier.

Mis à part le limogeage de Lucien Favre au début du mois de janvier, l'OGC Nice n'a pas fait de véritable folie dans ce mercato hivernal. Dans un premier temps, les principaux mouvements se sont fait sentir du côté des déprats, avec Mario Lemina qui s'est engagé avec Wolverhampton et qui a rapporté un peu moins de 10 millions d'euros au Gym.

Le jeune Lucas Da Cunha a également quitté la Côte d'Azur pour rejoindre Côme, dans un transfert qui a rapporté une petite somme de 400 000 euros à l'OGC Nice. En ce qui concerne les arrivées, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Malgré un intérêt qui dure depuis de nombreuses semaines pour l'attaquant du FC Lorient, Terem Moffi, l'OGC Nice n'arrive pas à trouver un accord avec les Merlus.

En parallèle du dossier de l'attaquant nigérian, le Gym était également sur la piste d'un milieu de terrain d'Istanbul Basaksehir ces derniers jours. Et après quelques négociations avec le club turc, un accord a été trouvé.

OGC Nice Mercato : Le Gym officialise l'arrivée de Youssouf Ndayishimiye

Dans la soirée de mercredi, quelques heures après avoir annoncé la prolongation d'Hicham Boudaoui jusqu'en 2027, l'OGC Nice a officialisé l'arrivée de Youssouf Ndayishimiye en provenance de l'Istanbul Basaksehir. Le milieu de terrain s'est engagé jusqu'en juin 2027 pour un transfert de 10 millions d'euros, plus 2,5 millions de variables, selon Foot Mercato.

Quelques instants après sa signature, Florent Ghisolfi s'est exprimé à propos de cette arrivée via le communiqué de l'OGC Nice. "Youssouf est un joueur polyvalent, capable d’évoluer en défense centrale et au milieu Youssouf va apporter de la densité à l’effectif. C’est un joueur complet. Il est très engagé et compétiteur. Il correspond aux valeurs et à l’identité que nous voulons donner à notre équipe." Désormais, toute l'attention des dirigeants niçois devrait être tournée sur le dossier Terem Moffi en cette fin de mercato.