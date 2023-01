FC Barcelone Mercato : L'énorme appel du pied de Guardiola au Barça

Publié par Jules le 26 janvier 2023 à 23:03

Ancien joueur du FC Barcelone et entraineur du club entre 2008 et 2012, Pep Guardiola a le Barça dans le cœur, et n'en a peut-être pas fini avec le FCB.

Même si les difficultés financières sont bien présentes au FC Barcelone, le club catalan réalise une belle saison sur le plan sportif, même si les hommes de Xavi Hernandez ont été élminés prématurément de la Ligue des Champions. Cette saison, le club est leader de Liga, s'est offert la Supercoupe d'Espagne en battant le Real Madrid, et vient de se qualifier pour la demi-finale de la Coupe du Roi en disposant de la Real Sociedad. Une belle saison qui peut donner de l'espoir aux Blaugranas pour l'avenir, surtout après les derniers mois compliqués du club.

D'un autre côté, le FC Barcelone peine à retrouver son niveau sur la scène européenne, en témoigne l'élimination du Barça suite aux phases de poules de la Ligue des Champions qui condamne les Blaugranas à disputer la Ligue Europa. Dans ces moments de doute, il peut être tentant de se tourner vers ses ex, et personne ne représente mieux les belles années du club catalan que Pep Guardiola, entraineur du FCB lors des plus belles années du club, au début des années 2010.

FC Barcelone Mercato : Pep Guardiola déclare sa flamme au Barça

Du côté de l'actuel coach de Man City, la tentation est également forte. Formé au club en tant que joueur, il est logiquement très attaché au club et ne s'en cache pas. En conférence de presse avant Manchester City-Arsenal, le coach espagnol a d'ailleurs fait une déclaration allant dans le sens d'un éventuel retour au Barça. "Je peux entraîner partout mais si Barcelone m’appelle, je fonce. C’est mon club."

Des propos qui ne devraient pas manquer de faire jaser la presse espagnole, et de faire rêver les supporters du FC Barcelone. Pour le moment néanmoins, Pep Guardiola est sous contrat avec Man City jusqu'en 2025 et devrait, sauf retournement de situation, aller jusqu'au bout de son bail avec les Citizens.