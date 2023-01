FC Nantes : Deux forfaits tombent au FCN avant Clermont

Publié par Enzo Vidy le 27 janvier 2023 à 14:34

À deux jours du déplacement à Clermont, Antoine Kombouaré a annoncé deux forfaits de taille au FC Nantes pour cette rencontre.

Une semaine après avoir péniblement obtenu son billet pour les 8es de finale de la Coupe de France, le FC Nantes va retrouver le championnat, dimanche, avec un déplacement compliqué à Clermont. 13e de Ligue 1 à l'issue de la première partie de saison, le FCN a pris une bonne option sur le maintien grâce à sa victoire à Montpellier, 3-0, le 15 janvier dernier.

Opposés à une équipe clermontoise qui fait très bonne impression sur cet exercice, les hommes d'Antoine Kombouaré devront se montrer sérieux pour ne pas tomber dans le piège clermontois, qui s'est refermé sur plusieurs équipes cette saison, à l'image du Stade Rennais qui s'est récemment incliné face au CF63.

Pour cette rencontre, Antoine Kombouaré pourra compter sur le retour de Ludovic Blas et de Charles Traoré, mais devra en revanche se passer des services de deux tauliers du FC Nantes.

FC Nantes : Pallois et Merlin forfaits pour le match à Clermont

Présent ce vendredi en conférence de presse, Antoine Kombouaré, entraîneur du FC Nantes, a fait un point sur son effectif. "Quentin Merlin et Nicolas Pallois sont absents mais Charles Traoré est de retour et les autres sont aptes pour Clermont." Ces deux forfaits annoncés par le coach des Canaris ne sont pas surprenants, et si Quentin Merlin ne devrait pas revenir avant un long moment suite à sa blessure aux adducteurs; le 11 janvier dernier, les nouvelles sont légèments plus rassurantes en ce qui concerne Nicolas Pallois, touché par une entorse du genou il y a trois semaines.

"On est dans les temps pour Pallois. Cela fera trois semaines demain qu’il s’est blessé. On était partis sur une absence entre quatre et six semaines." Le retour du défenseur central nantais commence à se rapprocher, même s'il faut rester prudent avec ce type de blessure.