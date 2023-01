PSG Mercato : OL, JM Aulas fonce sur une future star du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 28 janvier 2023 à 14:09

En négociation pour Rayan Cherki avec le PSG, Jean-Michel Aulas, président de l’ OL, serait également intéressé par une future star du club de la capitale.

Alors que le Paris Saint-Germain fait le forcing pour recruter Rayan Cherki d’ici le 31 janvier avant minuit, l’Olympique Lyonnais aimerait aussi piocher chez les Rouge et Bleu pour renforcer l’effectif de Laurent Blanc pour la seconde moitié de saison. Considéré comme l’un des meilleurs talents à venir du PSG, le jeune milieu de terrain Ayman Kari serait en instance de départ cet hiver, selon plusieurs sources concordantes.

D’après les informations du journal L’Équipe, les dirigeants parisiens seraient en ce moment en négociations avec leurs homologues du FC Lorient au sujet du joueur de 18 ans. Les Merlus seraient même bien avancés pour récupérer le Titi, mais l’Olympique Lyonnais serait aussi intéressé par le profil de l’international français des moins de 19 ans.

PSG Mercato : Jean-Michel Aulas veut Ayman Kari à Lyon

Avec son partenaire Warren Zaïre-Emery, qui vient de remporter le Titi d’Or 2022, Ayman Kari est perçu comme le milieu le plus prometteur du centre de formation du Paris Saint-Germain. Pour poursuivre sa progression, le natif d’Ivry-sur-Seine souhaiterait rejoindre temporairement une autre équipe et sa direction serait d’accord pour le céder pour les six prochains mois. Outre le FC Lorient, l’Olympique Lyonnais serait aussi à l’affût.

En parallèle des discussions pour Rayan Cherki, Jean-Michel Aulas aurait manifesté son intérêt à Luis Campos, à en croire Foot Mercato, qui ajoute que des clubs étrangers, à l’instar du RB Salzsbourg, se seraient aussi manifestés pour Kari. Toujours selon la même source, Clermont Foot, le Stade Brestois et Toulouse seraient aussi cités sur ses traces. Reste maintenant à savoir à quel club le Paris SG voudra céder provisoirement son joyau tricolore.

Affaire à suivre donc...