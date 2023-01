OM Mercato : L'Atletico tient la réponse de Marseille pour Clauss

Publié par Ange A. le 29 janvier 2023 à 08:03

Éloigné des terrains en raison d’une blessure, Jonathan Clauss est convoité par l’Atlético Madrid. L’ OM aurait tranché pour son latéral.

L’Olympique de Marseille est le point d’accueillir son deuxième renfort hivernal. Azzedine Ounahi devrait s’engager avec l’ OM. Samedi, le milieu de terrain marocain était d’ailleurs présent dans les travées de l’Orange Vélodrome lors du nul entre Marseille et Monaco (1-1). L’actuel sociétaire de l’Angers SCO devrait s’engager avec le club provençal pour un montant proche des 10 millions d’euros. Alors qu’une nouvelle recrue hivernale est annoncée en Provence, un autre départ serait également dans les tuyaux. Le club phocéen a enregistré pas mal de départs en ce mercato d’hiver. Absent des terrains depuis le 2 janvier, le latéral droit est touché aux adducteurs. N’empêche que l’international tricolore soit courtisé par l’Atlético Madrid comme le rapporte L’Équipe.

OM Mercato : Le verdict de Marseille pour Jonathan Clauss

Selon le quotidien sportif, les Colchoneros souhaitent s’attacher les services de Jonathan Clauss sous la forme d’un prêt. Une option d’achat à hauteur de 9 millions d’euros sera incluse dans l’offre du club madrilène. Mais cette offre a peu de chances d’aboutir à un départ de Clauss de Marseille, surtout en plein milieu de saison. Arrivé en provenance du RC Lens l’été dernier, l’arrière droit de 30 ans est l’un des lieutenants d’Igor Tudor.

Seuls ses pépins physiques l’ont empêchés de disputer des matchs de l’ OM cette saison. Il compte d’ailleurs deux réalisations et huit passes décisives en 22 apparitions cette saison avec son nouveau club. Ces performances ne laissent pas l’Atletico indifférent. Mais sauf énorme revirement, Jonathan Clauss ne quittera pas l’Olympique de Marseille cet hiver. Recruté contre 7,5 millions d’euros, l’ancien Sang et or est encore sous contrat jusqu’en 2025. Son retour à la compétition reste attendu par son entraîneur.