Mercato OM : L'Atlético Madrid tient la réponse de Clauss

Bien que blessé, Jonathan Clauss suscite l’intérêt de l’Atlético Madrid. Le latéral de l’ OM aurait déjà tranché concernant son avenir.

Les lignes devraient encore bouger du côté de l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato. Dimanche, l’ OM a enfin officialisé le transfert d’Azzedine Ounahi. Le milieu marocain arrive en provenance de l’Angers SCO. Le montant de l’opération est estimé à 8 millions d’euros. Le Lion de l’Atlas s’est engagé jusqu’en 2027 avec le club provençal. Après la signature d’Ounahi, l’avenir d’un autre Olympien est au cœur des spéculations en cette fin de mercato. Jonathan Clauss reste convoité par l’Atlético Madrid. Cette destination avait déjà été évoquée pour l’ancien Lensois l’été dernier avant qu’il ne rejoigne la Provence. Les Colchoneros auraient même transmis une deuxième offre à Marseille pour le latéral droit.

Mercato OM : Jonathan Clauss radical sur son avenir

L’Équipe croit savoir que l’Atlético Madrid a formulé une nouvelle offre à hauteur de 12 millions d’euros pour l’arrière droit de l’Olympique de Marseille. Le club madrilène souhaite l’enrôler sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat s’élevant à ce montant. Les Colchoneros proposaient d’abord 9 millions comme clause à l’ OM. Mais cette première proposition a été repoussée par le club provençal. Reste maintenant à savoir si Pablo Longoria va céder à cette nouvelle offre de l’Atlético. Surtout que le président marseillais a l’occasion de réaliser une belle plus-value. Le club provençal n’a déboursé que 9 millions pour le transfert de Clauss l’été dernier.

Alors que la réponse de Marseille est attendue, le principal concerné aurait déjà tranché pour son futur. Recruté l’été dernier, l’international tricolore n’aurait pas déjà l’intention de quitter la Provence selon les informations de Canal Plus. L’ancien Lensois « se sent bien à Marseille » et ne nourrit donc aucune velléité de départ. Son contrat avec l’ OM expire en 2025. Il compte deux réalisations et huit offrandes en 22 matchs cette saison.