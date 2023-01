OM Mercato : Nouvelle offensive de l’Atletico pour une star

Publié par Ange A. le 29 janvier 2023 à 23:10

L’Atletico Madrid souhaite à son tour dépouiller l’ OM d’une de ses stars. Les Colchoneros sont revenus à la charge dans un dossier.

Court vainqueur d’Osasuna (0-1) ce dimanche, l’Atletico Madrid a conforté sa quatrième place en Liga. Les Colchoneros n’ont plus que le championnat à jouer cette saison. Les hommes de Diego Simeone ont été sortis dès la phase de poules de la Ligue des champions. Ils ont été éliminés par le Real, leur ennemi juré, en quarts de finale de la Copa del Rey. En quête d’une nouvelle qualification pour la C1, l’autre grand club de la capitale espagnole souhaite se renforcer. Dans ce sens, les scouts madrilènes regardent du côté de l’Olympique de Marseille. L’Atletico Madrid souhaite en effet recruter Jonathan Clauss. Dans ce sens, ils ont formulé une première offre à 9 millions d’euros pour le prêt avec option d’achat du latéral tricolore. Cette proposition repoussée par Marseille, l’Atletico serait revenu à la charge avec une offre supérieure.

OM Mercato : Les Colchoneros font le forcing pour Jonathan Clauss

L’Équipe assure en effet que le club espagnol est revenu à la charge pour la signature de Jonathan Clauss cet hiver. Cette fois, l’Atletico Madrid proposerait 12 millions d’euros pour le prêt avec option d’achat du latéral marseillais. Reste maintenant à savoir si Pablo Longoria va céder à cette nouvelle proposition madrilène. Le latéral droit avait été recruté contre 7,5 millions l’été dernier en provenance du RC Lens. L’ OM réaliserait alors une belle plus-value en cas de cession de Clauss à ce tarif.

L’ancien Sang et or est l’une des belles pioches du dernier mercato de l’ OM. L’international tricolore compte d’ailleurs deux réalisations et huit passes décisives en 22 apparitions cette saison. Actuellement touché aux adducteurs, il est absent des pelouses depuis le 2 janvier. Reste maintenant à savoir s’il fera son retour à la compétition sous le maillot olympien ou avec celui de l’Atletico. Réponse dans les prochaines heures.