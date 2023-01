PSG Mercato : Pour remplacer Sarabia, Ziyech tout proche de Paris

Publié par JEAN-LUC D le 31 janvier 2023 à 01:01

À la recherche d’un successeur à Pablo Sarabia, transféré à Wolverhampton cet hiver, le PSG pourrait accueillir Hakim Ziyech, l’attaquant de Chelsea.

Désireux de recruter un attaquant durant ce mercato hivernal afin de compenser le départ de Pablo Sarabia, le Paris Saint-Germain s’est vu refoulé par l’Olympique Lyonnais pour le jeune talent Rayan Cherki (19 ans). Luis Campos a ensuite tenté d’attirer l’ancien ailier des Girondins de Bordeaux, Malcom, mais le Zénith Saint-Pétersbourg n’a pas accepté les conditions fixées par le Champion de France en titre pour l’international brésilien de 25 ans.

Alors que la piste menant à Johan Bakayoko (19ans, PSV Eindhoven) a été évoquée ce lundi après-midi, dans la soirée L’Équipe a lâché une bombe en annonçant des négociations avancées entre le club de la capitale française et les dirigeants de Chelsea pour Hakim Ziyech. Et aux dernières nouvelles, l’affaire serait même sur le point d’être réglée entre les deux clubs, le principal concerné étant déjà emballé à l’idée de retrouver son compatriote Achraf Hakimi chez les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Hakim Ziyech a dit « oui » au Paris SG

Lancée comme une bombe ce lundi soir par L’Équipe, la piste Hakim Ziyech prend de l’ampleur pour le Paris Saint-Germain, à 24 heures de la fermeture du marché des transferts de janvier. Les discussions entre les différentes parties étant désormais confirmées par plusieurs sources concordantes. Également courtisé par Manchester United, le milieu offensif de Chelsea pourrait rejoindre la bande à Lionel Messi dans le cadre d’un prêt, à en croire les renseignements glanés par le journal régional Le Parisien.

Une tendance confirmée par le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, qui indique même que ce dossier serait « quasiment bouclé » et l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam pourrait effectivement débarquer dans la capitale française dans les prochaines heures sous la forme d’un prêt sec, sans option d’achat. De son côté, le journaliste italien Fabrizio Romano ajoute que Hakim Ziyech aurait d’ores et déjà donné son aval pour rejoindre le Paris SG et les pourparlers se poursuivent entre les clubs.

Si le transfert de Ziyech au PSG semble être la bonne nouvelle de cette fin de mercato, elle pourrait en enclencher une deuxième. En effet, selon les dires de Loïc Tanzi, cette opération pourrait permettre à Milan Skriniar de débarquer aussi cet hiver dans la capitale. Deux arrivées qui feraient un bien fou à Christophe Galtier.