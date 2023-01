Bastia-ASSE : Des changements dans l'équipe de Sainté, la compo

Publié par ALEXIS le 31 janvier 2023 à 09:45

L’ ASSE est en déplacement en Corse, pour affronter le SC Bastia, ce mardi. Vu les blessés stéphanois, Batlles devrait aligner une équipe remaniée.

L’ ASSE s’est déplacé à Bastia sans son capitaine Anthony Briançon et la recrue hivernale, Kader Bamba. Blessé lors du match contre le FC Sochaux, samedi dernier, ils sont forfaits pour cette 21e journée de Ligue 2, comme annoncé. L’entraineur de l’AS Saint-Etienne a récupéré trois joueurs, en revanche. Gaëtan Charbonnier et Niels Nkounkou, qu’il avait lui-même annoncés incertains en conférence de presse d’avant-match, sont finalement disponibles. Le buteur et le défenseur latéral gauche sont sur la liste des 18 joueurs convoqués par Laurent Batlles pour affronter le Sporting Club Bastiais, ce mardi (20h45) au stade Armand-Cesari.

Suspendu contre le FC Sochaux, Benjamin Bouachouari fait son retour dans le groupe de l’ ASSE. Gaëtan Charbonnier et Niels Nkounkou devraient tenir leur place respective dans le onze de départ. Bouachouari, lui devrait retrouver son poste dans l’entrejeu et ainsi reléguer Aïmen Moueffek sur le banc de touche.

En défense centrale et en attaque, les absences d’Anthony Briançon et Kader Bamba devraient profiter à Léo Pétrot et Victor Lovry. Le décisif duo Gaëtan Charbonnier - Jean-Philippe Krasso, auteur des deux buts de l’ ASSE face aux Sochaliens, sera probablement reconduit, sur le front de l'attaque. Recruté à Nîmes Olympique, samedi, et présenté officiellement en conférence de presse, lundi, Lamine Fomba devrait être parmi les remplaçants au coup d’envoi de la rencontre.

Pour rappel, les Verts avaient étrillé le SC Bastia, lors du match aller, à Geoffroy-Guichard (5-0). Cependant, l’ ASSE 19e du championnat et lutte pour son maintien en L2, alors que les Bastiais sont 5es et en course pour la montée en Ligue 1.

La compo probable de l’ ASSE

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, L. Pétrot, N. Nkounkou, S. Sow

Milieux de terrain : T. Monconduit, M. Cafaro, V. Lobry, B. Bouchouari

Attaquants : G. Charbonnier, J-P. Krasso

La compo probable du SC Bastia

Gardien : Placide

Défenseurs : Ndiaye, Van den Kerkhof, Guidi, Tavares

Milieux de terrain : Vincent, Salles-Lamonge, Ducrocq, Bohnert

Attaquants : Santelli, Alfarela