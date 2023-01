PSG Mercato : Le verdict final est tombé pour Milan Skriniar !

Publié par JEAN-LUC D le 31 janvier 2023 à 22:45

À quelques heures de la fermeture du mercato, le verdict est tombé pour le PSG comme un couperet dans le dossier Milan Skriniar, défenseur de l’Inter Milan.

C’est terminé. Le Paris Saint-Germain n’aura pas Milan Skriniar dans ses rangs dès cet hiver. Malgré le forcing des dirigeants du club de la capitale française, avec un Nasser Al-Khelaïfi qui a fait le déplacement en Italie pour discuter directement avec les décideurs de l’Inter Milan, l’affaire n’a pas pu se régler. C’est Giuseppe Marotta, le directeur sportif des Nerrazzuri qui a personnellement annoncé le verdict final pour Skriniar au micro de Mediaset. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international slovaque de 27 ans va honorer son engagement jusqu’au bout et partir librement dans six mois.

« Je suis certain que Skriniar, du haut de son grand professionnalisme toujours démontré, saura prouver durant les six prochains mois qu’il est à la hauteur de la situation, du rôle et du maillot qu’il porte », a déclaré Marotta au micro de Mediaset. Alors qu’il dispose déjà d’un accord avec le Paris SG pour un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2027, Skriniar va patienter encore six mois avant de rejoindre la capitale française, faute de remplaçant pour compenser son départ.

PSG Mercato : l’Inter Milan a tenté Pavard pour remplacer Milan Skriniar

D'après les informations du quotidien L'Équipe, confirmées par RMC Sport, Benjamin Pavard a été envisagé par l’Inter Milan comme une solution de remplacement pour Milan Skriniar. Le défenseur polyvalent du Bayern Munich veut évoluer en défense centrale et le club lombard était prêt à lui offrir ce rôle. Des émissaires de l'Internazionale ont même contacté les représentants de l’international français, ainsi que le Champion de Bundesliga. Toutefois, les dirigeants bavarois ont bloqué le Champion du monde 2018 . Enlevant la même occasion tout espoir aux Rouge et Bleu de récupérer Skriniar ce dernier jour du mercato hivernal.