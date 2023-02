PSG Mercato : Paris ne compte pas lâcher ses meilleurs cracks

Publié par Thomas G. le 01 février 2023 à 21:03

Conscient de la qualité de son centre de formation, le PSG garde un œil avisé sur certains jeunes talents qui pourraient revenir.

Depuis plusieurs années, le centre de formation du PSG permet au club de la capitale de former plusieurs talents très prometteurs. Ses espoirs parisiens ont souvent du mal à se faire une place au sein de l’effectif pléthorique du Paris Saint-Germain. Cette situation pousse les jeunes joueurs issus du centre de formation du PSG à partir pour s’aguerrir et acquérir du temps de jeu. C’est notamment le cas cette saison de Xavi Simons, Édouard Michut et récemment Ayman Kari.

Malgré leurs départs, le PSG suit activement les prestations de l’attaquant du PSV et les performances du milieu français. Cette saison, Xavi Simons impressionne en Eredivisie, l’international néerlandais est considéré comme la révélation du championnat. Ses performances lui ont permis de s’imposer en tant que titulaire indiscutable au PSV et lui ont ouvert les portes de la sélection des Pays-Bas. Xavi Simons a été convoqué pour disputer la Coupe du monde avec les Oranjes et sa cote sur le marché des transferts a grimpé en flèche.

Dans le même temps, l’acclimatation d’Édouard Michut fut plus difficile, le milieu français a été gêné par de nombreuses blessures. Le natif de Versailles a également dû s’adapter aux caractéristiques du championnat anglais. Depuis son retour de blessure en décembre dernier, Édouard Michut enchaîne les matchs et ses prestations lui ont permis de gagner la confiance de son entraîneur.

PSG Mercato : Paris pourrait rapatrier ses pépites

Xavi Simons s’est engagé librement au PSV Eindhoven, mais le PSG a inséré une clause de rachat pour pouvoir faire revenir l’international néerlandais cet été. Édouard Michut et Ayman Kari sont quant à eux prêtés avec une option d’achat, mais le PSG a également ajouté une clause de rachat dans leurs contrats.

Le PSG pourrait donc rapatrier les trois pépites issues du centre de formation en cas de bonne évolution. Xavi Simons est le symbole de la réussite de cette politique entamée par le Paris Saint-Germain l’été dernier. Devenu international néerlandais, l’attaquant de 19 ans pourrait faire son retour au PSG dans la peau d’un titulaire.