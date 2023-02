PSG Mercato : Chelsea renvoie la faute sur Paris pour Hakim Ziyech

Publié par Thomas G. le 01 février 2023 à 18:03

Après un scénario rocambolesque, Hakim Ziyech n'a pas signé au PSG et les dirigeants de Chelsea accusent leurs homologues parisiens.

Le Paris Saint-Germain aura tenté jusqu’au bout de conclure le prêt d’Hakim Ziyech en provenance de Chelsea. Le PSG avait déposé un recours mais la Ligue professionnelle de football a décidé de ne pas homologuer le contrat de l’international marocain. Malgré un accord entre les deux clubs, l’ancien prodige de l’Ajax ne jouera pas au Paris Saint-Germain. Un échec cuisant pour les dirigeants du Paris SG qui sont désormais très remontés envers leurs homologues de Chelsea.

Dans le même temps, les Blues souhaitaient boucler le transfert de l’international argentin Enzo Fernandez et le prêt d’Hakim Ziyech a été relégué au second plan. L’international marocain serait très déçu par son arrivée avorté au PSG et l’attaquant de 29 ans n’était pas présent à l’entraînement de Chelsea. Pointé du doigt par le Paris Saint-Germain, les Blues ont indiqué que la transaction a été retardée par les nombreuses tergiversations du PSG, selon Le Parisien.

Les Londoniens se dédouanent de cette fin de mercato qui aura viré au cauchemar pour le Paris Saint-Germain et Hakim Ziyech. En parallèle, Chelsea a officialisé aujourd’hui la venue du champion du monde Enzo Fernandez. L’ancien milieu de Benfica est devenu le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League.

PSG Mercato : Hakim Ziyech toujours dans le viseur de Paris ?

Le PSG pourrait revenir à la charge pour Hakim Ziyech lors du mercato estival, le profil de l’international marocain fait l’unanimité en interne. Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et Christophe Galtier apprécient les qualités du natif de Dronten.

Le comportement des dirigeants de Chelsea pourrait également entraîner une fracture entre le joueur et les Blues. L’international marocain pourrait décider d’aller au clash avec son club actuel pour forcer son arrivée au PSG. Cette hypothèse pourrait se concrétiser dans les prochains jours. Si Hakim Ziyech ne revient pas à l’entraînement des Blues, son contrat pourrait être rompu.