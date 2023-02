PSG Mercato : 15M€, la première vente de l’été déjà identifiée

Publié par JEAN-LUC D le 03 février 2023 à 17:33

Avec zéro recrue cet hiver, le PSG sera très actif lors du prochain mercato estival. D’ailleurs, Luis Campos aurait d’ores et déjà identifié son premier coup au niveau des ventes.

Arrivé l’été pa

ssé en provenance de Lille contre un chèque de 15 millions d’euros, Renato Sanches n’est pas satisfait de sa situation au Paris Saint-Germain. Après la victoire de son équipe face à Montpellier (3-1), le milieu de terrain de 25 ans a ouvertement exprimé sa frustration en réclamant plus de temps de jeu à son entraîneur Christophe Galtier.

« J’ai juste besoin de gagner un peu de confiance, et de jouer un peu plus. Je reviens de blessure, je sais que c’est un peu compliqué, c’est un peu frustrant parce que c’est difficile de bien jouer quand tu reviens de blessure. Je me sens bien, j’ai juste besoin de jouer un peu plus. C’est le coach qui choisit les joueurs. Moi, je ne suis pas content, c’est normal que de temps en temps que j’ai envie de jouer plus.

Mais je respecte la décision du coach, c’est lui qui décide, je suis là pour donner mon meilleur », déclarait récemment l’international portugais dans des propos relayés par L’Équipe. Pas forcément opposé à un départ, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich aurait déjà une porte de sortie à l’étranger.

PSG Mercato : L’AC Milan veut récupérer Renato Sanches

Malgré un long contrat courant jusqu’au 30 juin 2027, Renato Sanches pourrait faire ses valises et quitter le Paris Saint-Germain, un an seulement avoir y avoir signé. En effet, à en croire les renseignements divulgués ces dernières heures par le média Fichajes, la sortie médiatique du milieu parisien aurait attisé la flamme de l’un de ses courtisans de longue date.

Déjà prêt à l’attirer l’été dernier avant qu’il n’opte pour le Paris Saint-Germain, l’AC Milan serait toujours intéressé par le coéquipier de Marco Verratti. À la recherche d’un remplaçant à Franck Kessié, parti au Barça en juillet dernier, le club lombard suivrait avec attention la situation de Sanches à Paris.