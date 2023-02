OL : Aulas confirme ses ambitions avec ses nouvelles recrues

Publié par Ange A. le 04 février 2023 à 04:09

Président de l’ OL, Jean-Michel Aulas a réaffirmé ses ambitions de la saison ce vendredi lors de la présentation de ses recrues.

L’Olympique Lyonnais n’a signé que trois renforts lors du mercato d’hiver. Amin Sarr, Dejan Lovren et Jeffinho ont tous été présentés à la presse ce vendredi. Avec sa triste 10e place au classement, l’ OL est distancé dans la course à l’Europe. D’où la nécessité de recruter des renforts cet hiver. Le grand objectif affiché par Jean-Michel Aulas en début de saison semble désormais hors de portée pour Laurent Blanc et ses troupes. Le président des Gones espérait finir dans le Top 3 et visait un retour en Ligue des champions pour la saison prochaine. Mais avec l’enchaînement de contreperformances, Lyon n’a plus que de minces chances finir sur le podium. Pour autant, le patron des Gones se veut optimiste avec la signature de ses renforts.

OL : Jean-Michel Aulas croit toujours à l’Europe

Le président de l’Olympique Lyonnais n’abdique pas concernant la course à l’Europe. Jean-Michel Aulas espère terminer la saison à une place européenne. Un objectif revu à la baisse mathématiquement atteignable pour le patron de l’ OL. « On va essayer dès cette année de retourner en Coupe d’Europe même si c’est difficile. On démarrera dès la saison prochaine pour retourner en Ligue des champions. Il y a toujours un espoir quand les chiffres permettent de l’atteindre », a confié le président lyonnais selon les propos recueillis par RMC Sport.

Reste maintenant à savoir si Laurent Blanc saura tirer le meilleur de ses renforts pour l’atteinte de ce modeste objectif. Les Gones se déplacent sur la pelouse de Troyes ce samedi pour la 22e journée de Ligue 1. Le coach de l’ OL ne pourra pas en revanche compter sur Jeffinho. Aux dernières nouvelles, l’ailier brésilien est forfait car touché à une cheville.