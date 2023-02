OM Mercato : L'incroyable offre de l'Atlético à Jonathan Clauss

Publié par Ange A. le 05 février 2023 à 06:09

Jonathan Clauss a suscité l’intérêt de l’Atlético Madrid cet hiver. Mais le latéral est resté à l’ OM malgré une grosse proposition.

L’Olympique de Marseille a davantage enregistré des départs que des arrivées lors du dernier mercato. Seulement trois renforts ont signé à l’ OM en janvier. Il s’agit de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et de Vitinha. Côté départs, Gerson, Luis Suarez, Isaak Touré, Bamba Dieng ou encore Pape Gueye ont quitté le club phocéen. D’autres cadres d’Igor Tudor étaient également courtisés lors de ce mercato d’hiver. Il s’agit notamment de Mattéo Guendouzi, convoité par Aston Villa. Recruté l’été dernier en provenance de Lens, Jonathan Clauss était aussi pisté à l’étranger. L’arrière droit âgé de 30 ans était sur les tablettes de l’Atlético Madrid. Aux dernières nouvelles, l’international tricolore a rembarré les Colchoneros malgré leur proposition mirifique.

OM Mercato : La grosse offre de l’Atlético repoussée par Clauss

L’Équipe assure en effet que l’Atlético Madrid a été recalé par Jonathan Clauss en personne. Le quotidien sportif assure que les Colchoneros lui proposeraient pourtant un meilleur salaire que celui qu’il perçoit actuellement à l’Olympique de Marseille. La source révèle ainsi que le club madrilène lui proposait le double de ses émoluments. L’équipe entraînée par Diego Simeone lui assurait en outre une place de titulaire en cas de signature. Malgré ces avances, l’ancien Sang et or a préféré rester à quai pour le plus grand bonheur des Olympiens. Mercredi, il a d’ailleurs délivré une passe décisive à la recrue Ounahi pour son retour à quelques matchs d’absence.

Vendredi en conférence de presse, Pablo Longoria s’était également penché sur ce dossier. Le président de l’ OM assurait notamment n’avoir reçu aucune offre de l’Atlético pour Clauss encore moins d’Aston Villa pour Guendouzi. « Pour Clauss, on a seulement eu une conservation informelle sans suite avec l’Atlético de Madrid. Et pour Guendouzi, on n’a pas eu d’offre officielle venue d’Angleterre », a assuré le dirigeant olympien.