OM : Igor Tudor annonce un absent de dernière minute avant Paris

Publié par Timothée Jean le 07 février 2023 à 17:46

Présent en conférence à la veille du choc OM-PSG, Igor Tudor a fait le point sur son effectif. Le Croate a annoncé un forfait de dernière minute.

Battu par l’OGC Nice (1-3), l’Olympique de Marseille va tenter de se remettre de ce faux pas. Les Phocéens tenteront de renouer avec le succès mercredi soir face à un redoutable adversaire. L’ OM accueille en effet le PSG dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France. Cette bataille promet d'être intense entre deux équipes du haut du tableau.

Et pour cette rencontre à domicile, Igor Tudor sera privé de plusieurs joueurs. Si Eric Bailly et Leonardo Balerdi sont suspendus pour ce choc OM-PSG, un autre taulier de la défense vient de rejoindre la liste des absents. Il est question de Nuno Tavares, qui a ressenti une douleur à la cuisse.

L’entraîneur marseillais et son staff ne prendront pas de risque à son sujet. Le latéral gauche portugais est forfait pour la réception du PSG. Il devra observer plusieurs jours de repos. « Nuno Tavares a un problème derrière la cuisse. Il sera absent une semaine ou deux », a indiqué Igor Tudor devant les médias.

OM-PSG : Igor Tudor pas mécontent de l’absence de Kylian Mbappé

De son côté, le PSG n’est pas aussi épargné par les blessures. Le club parisien devra se passer de Kylian Mbappé, blessé. Interrogé à ce sujet, Igor Tudor n’est pas du tout mécontent de l’absence du meilleur buteur parisien, estimant même qu’il s’agit d’un avantage.

Toutefois, l’entraîneur de l’ OM reste prudent et se méfie toujours de cette redoutable équipe du PSG, doté d’attaquants très efficaces, capable de faire la différence à tout moment. « C’est bien sûr un avantage, Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde, mais il y a d'autres joueurs décisifs qui peuvent changer le cours du match », a-t-il ajouté.

Igor Tudor sait que cette rencontre sera très difficile face à un PSG moins attrayant ces dernières semaines, mais tout aussi efficace. L’entraîneur de l’ OM est donc persuadé que la clé du match passera par le musellement des offensives du PSG et par une efficacité devant les buts. « Les Parisiens ont gagné moins que d'habitude, mais la motivation sera élevée comme toujours contre l' OM. Ils pousseront plus (…) Il faudra ainsi faire attention, car parfois, on concède un peu trop », a-t-il conclu.