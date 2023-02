OM : Igor Tudor craint une catastrophe pour son grand attaquant

Publié par Timothée Jean le 07 février 2023 à 20:46

Présent en conférence de presse à la veille du match entre l’ OM et le PSG en Coupe de France, Igor Tudor s’est confié sur la gestion d’Alexis Sanchez.

Si la quête du « grand attaquant » est devenue anachronique à l' OM, c’est peut-être parce que le club phocéen a enfin trouvé son nouvel atout offensif. Arrivé libre en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez s’est rapidement imposé sur le front de l’attaque marseillaise. Auteur de 10 réalisations en 26 rencontres disputées, toutes compétitions confondues, l’international chilien a rappelé à tous qu’il reste encore au top de sa forme physiquement.

Doté d’une grinta hors normes, Alexis Sanchez est aujourd’hui indispensable au sein de l’attaque de l' OM. Très décisif, l’ancien Barcelonais est également si précieux dans ses efforts constants. Cette grande débauche d’énergie inquiète tout de même son entraîneur Igor Tudor. Le Croate craint en effet une éventuelle blessure pour son principal atout offensif et souhaite à tout prix l’éviter.

L’entraîneur de l’ OM compte alors ménager son buteur un peu plus lors de cette seconde partie de saison, d’autant plus que son âge est avancé. « Alexis Sanchez a toujours été indispensable. Il est à un bon moment de sa carrière. C'est un joueur de 34 ans, il faut un peu penser à le laisser respirer parfois. C'est toujours plus simple de faire jouer les mêmes joueurs, mais il a 34 ans. Je veux anticiper et éviter qu'il se blesse en tirant trop la corde », a confié le coach de l' OM devant la presse.

OM : Igor Tudor entretient le doute pour Alexis Sanchez face au PSG

Igor Tudor ajoute que c’est aussi son « travail de le préserver ». C’est donc dans ce sens que Alexis Sanchez a été mis sur le banc de touche lors de la défaite face à l’OGC Nice (1-3). L’objectif était de le faire souffler au profit de la nouvelle recrue offensive Vitinha. Sauf que ce choix n’a pas vraiment bien fonctionné. Entré en cours de jeu, Alexis Sanchez a rapidement apporté de la tonicité et des solutions en attaque. Mais cela n’a pas suffi pour éviter une défaite à l' OM face à Nice.

Le Chilien va-t-il retrouver son statut de titulaire mercredi soir face au PSG en Coupe de France ? Igor Tudor a préféré entretenir le doute sur son onze de départ, tout en prenant la défense de Vitinha. « Il n'a pas fait un mauvais match, il y a deux-trois choses qui étaient bien. Il découvre un nouveau football, un nouveau championnat, au niveau physique, c'est différent, il faut qu'il s'y habitue. Il va réussir à s'améliorer », a conclu l'entraîneur de l' OM.