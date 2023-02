FC Barcelone Mercato : Ansu Fati pourrait quitter le Barça cet été

Publié par Thomas G. le 09 février 2023 à 12:20

Moins utilisé cette saison par Xavi, Ansu Fati pourrait être sacrifié et quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato estival.

Le FC Barcelone souhaiterait réaliser un nouveau mercato historique l’été prochain pour bâtir une équipe capable de remporter la Ligue des Champions. En plus d’éventuels renforts, la direction du Barça aimerait restructurer l’effectif de Xavi en se séparant de certains joueurs dont le rendement n’est pas suffisant.

Cette saison, plusieurs joueurs blaugranas sont en difficulté, notamment Raphinha, Ferran Torres et Ansu Fati. Les trois attaquants du FC Barcelone sont irréguliers cette saison et leurs situations diviseraient en interne. Les dirigeants du Barça souhaiteraient garder Ferran Torres et Raphinha tandis qu’Ansu Fati pourrait être sacrifié.

Selon les informations de Fichajes, le FC Barcelone pourrait vendre l’international espagnol lors de la prochaine fenêtre du mercato estival. Le numéro du Barça n’est pas parvenu à retrouver le niveau qui était le sien depuis sa grave blessure au genou en 2020. Ansu Fati fait face à une forte concurrence cette saison et son avenir pourrait s’écrire loin de la Catalogne.

Les Blaugranas souhaitent récupérer 70 millions d’euros grâce à la vente de l’attaquant de 20 ans. Cet argent devrait ensuite être réinvesti pour acheter un nouveau renfort offensif cet été. Le FC Barcelone fait partie des clubs intéressés par l’international portugais Bernardo Silva, et la vente d’Ansu Fati pourrait faciliter l’arrivée du crack de Manchester City.

FC Barcelone Mercato : Ansu Fati visé par Manchester United et Arsenal

Le nouveau projet du FC Barcelone est en bonne voie. Les Blaugranas sont en tête en Liga et en bonne voie pour réaliser le triplé. Cet été, les dirigeants du Barça souhaiteraient passer à la vitesse supérieure et Ansu Fati pourrait être sacrifié.

Selon les informations de la COPE, l’entourage de l’international espagnol serait ouvert à un départ cet été. Ansu Fati serait dans le viseur de Manchester United et Arsenal aimeraient le convaincre de quitter le FC Barcelone. À l’heure actuelle, l’attaquant de 20 ans veut retrouver la confiance de Xavi et regagner sa place de titulaire.