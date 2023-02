Real Madrid : Ancelotti acte deux retours importants avant la finale

Publié par Thomas G. le 09 février 2023 à 14:20

Qualifié pour la finale de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid pourra compter sur le retour de deux cadres dimanche.

Le Real Madrid a réussi son entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs en s’imposant 4-1 face au club égyptien d’Al Ahly. Les Merengues sont qualifiés pour la finale de la compétition face à Al-Hilal, tombeur de Flamengo au tour précédent. Privé de plusieurs joueurs lors de la demi-finale, les Madrilènes sont parvenus à éliminer les Égyptiens d’Al Ahly qui n’avait plus perdu depuis août 2022.

Interrogé après la qualification pour la finale, Carlo Ancelotti a confirmé le retour de deux cadres dimanche. L’entraîneur du Real Madrid a déclaré : « Ils ne se sont pas complètement remis, Karim va plutôt bien et il y a plus de doutes sur Militao, Ils s'entraîneront vendredi et ensuite nous verrons. » Une bonne nouvelle pour les Madrilènes qui pourront compter sur le retour de deux éléments importants de l’effectif de Carlo Ancelotti, Eder Militao et Karim Benzema.

Dani Carvajal et Marco Asensio devraient également être disponibles pour la finale face à Al-Hilal. Dans le même temps, le Real Madrid devra faire sans Thibaut Courtois, Eden Hazard et Ferland Mendy. Les trois joueurs sont toujours à l’infirmerie et leur durée d’indisponibilité les empêche de prendre part à cette Coupe du monde des clubs.

Real Madrid : Le Real veut sortir de la crise

Un titre de champion du monde des clubs permettrait au Real Madrid de sortir de la crise. Les hommes de Carlo Ancelotti ont fait plusieurs contre-performances ces dernières semaines notamment une défaite à Majorque lors de leur dernier match en championnat. Distancés de 8 points par le FC Barcelone en Liga, les Madrilènes ont une formidable opportunité de se relancer en remportant un titre.

Le Real Madrid pourrait marquer l’histoire dimanche en remportant la Coupe du monde des clubs pour la cinquième fois. Toutefois, une défaite face à Al-Hilal pourrait replonger les Merengues dans la crise et mettre en danger le poste de Carlo Ancelotti.