Clermont Foot : Absence de taille au CF63 face à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 09 février 2023 à 15:50

Alors que le Clermont Foot va accueillir Marseille samedi soir, une absence de taille frappe l'effectif du CF63 pour cette rencontre.

C'est un immense défi qui attend les joueurs du Clermont Foot, samedi prochain au stade Gabriel Montpied. Actuellement 11e du championnat, les hommes de Pascal Gastien vont recevoir l'OM d'Igor Tudor, tombeur du PSG mercredi soir en Coupe de France, et solide 2e de Ligue 1.

Le match s'annonce particulièrement difficile pour le Clermont Foot. L'espoir est permis car les Auvergnats ont déjà montré par le passé qu'ils étaient capables de faire douter les grosses écuries du football français. Le dernier exemple date du 1er février dernier, lorsque le CF63 était parvenu à ramener un point de Lille, en accrochant le 0-0 malgré une grosse domination lilloise.

Samedi soir, il faudra être capable de faire preuve d'une solidité similaire pour espérer prendre au moins un point, ce qui serait déjà une très bonne opération pour le Clermont Foot, d'autant plus que l'effectif sera privé de son meilleur élément pour cette rencontre de prestige.

Clermont Foot : Johan Gastien forfait pour la réception de Marseille

Nouveau coup dur pour le Clermont Foot à l'approche du match face à Marseille. Déjà absent depuis 3 matchs pour une blessure à un mollet, Johan Gastien ne pourra pas être aligné sur la pelouse du stade Gabriel Montpied samedi soir. C'est son père et entraîneur, Pascal Gastien, qui a annoncé la nouvelle ce jeudi en conférence de presse : "Il a toujours mal et on va l'arrêter complètement."

L'inquiétude semble bien présente pour le milieu et capitaine du Clermont Foot, dont l'absence s'est fait cruellement ressentir dimanche dernier face à Monaco, où les Clermontois se sont inclinés 2-0 à domicile. En revanche, deux joueurs vont faire leur retour dans le groupe du CF63 ce week-end, il s'agit de Maxime Gonalons et d'Elbasan Rashani.