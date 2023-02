OM : Malinovskyi raconte en détail son incroyable but contre Paris

Publié par Timothée Jean le 09 février 2023 à 18:09

L’ OM est venu à bout du PSG mercredi soir grâce un but remarquable de Ruslan Malinovskyi. Le milieu ukrainien et revenu sur son exploit.

Dans un stade Vélodrome en fusion, l’Olympique de Marseille s’est offert hier soir un succès rarissime contre le PSG. Les Marseillais se sont imposés face aux Parisiens (2-1) au terme d’une bataille de haute intensité et se qualifient pour les quarts de finale de Coupe de France.

Les Phocéens ont ouvert le score par l’intermédiaire d’Alexis Sanchez à la 31e minute de jeu sur penalty avant que Sergio Ramos n’égalise de la tête sur un corner dans les derniers instants de la mi-temps. En seconde période, la recrue ukrainienne Ruslan Malinovskyi s’est chargé de donner la victoire à l’ OM d’une frappe très puissante.

Tout est parti d’un gros pressing des Phocéens dans le camp parisien. Chancel Mbemba récupère le ballon dans la surface de réparation, Alexis Sanchez tente alors un tir qui sera finalement contré par la défense du PSG. La balle revient ensuite sur Ruslan Malinovskyi. Plein axe, la recrue offensive de l’ OM ne se pose aucune question. L’Ukrainien arme et lance un véritable coup de canon qui n’a laissé aucune chance à Gianluigi Donnarumma.

OM : Ruslan Malinovskyi n’avait aucune possibilité de contrôler

Interrogé en zone mixte, Ruslan Malinovskyi est revenu sur cette frappe surpuissante, qui a complètement fait chavirer le public marseillais. « Ce n’est pas facile de toujours essayer de marquer à chaque fois dans une position différente. Cela dépend de la distance, de la position. J’étais dans l’axe avec la balle en l’air, il n’y avait aucune possibilité de contrôler, donc j’ai tiré », a-t-il expliqué. La suite, on la connaît, l’ OM remporte cette belle bataille face à Paris.

Au-delà de son but victorieux, Ruslan Malinoskyi était très appliqué dans le jeu phocéen. Il a rendu une excellente copie, en signant son match le plus abouti depuis son arrivée à l’ OM. Le joueur de 29 ans est prêté à Marseille par l’Atalanta Bergame avec une option d’achat obligatoire fixée à environ 10 millions d'euros. L’international ukrainien s’adapte et monte en puissance sous ses nouvelles couleurs. Il comptabilise déjà 3 buts et 2 passes décisives en 7 rencontres disputées avec l’ OM. Des débuts plus ou moins réussis...