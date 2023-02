SRFC : Genesio passe aux aveux après la défaite contre Lille

Publié par Ange A. le 05 février 2023 à 03:09

Le Stade Rennais a subi une défaite samedi à domicile contre le LOSC. Coach du SRFC Bruno Genesio a livré son analyse après cette déroute.

Nouveau coup d’arrêt pour le Stade Rennais. Fort de son carton contre Strasbourg (0-3) lors de la dernière journée, le SRFC affrontait le Lille OSC ce samedi. Une rencontre entre le 5e (Rennes) et le 6e décisive dans la course à l’Europe. Mais au final, ce sont les Dogues qui l’ont emportés sur les Rouge et noir. Lesquels avaient pourtant ouvert le score dès la 1re minute par Amine Gouiri. Edon Zhegrova, Rémy Cabella et André Gomes ont permis aux visiteurs de renverser le club breton. Lequel ne dispose plus que de deux unités d’avance sur le club nordiste. Défait par Lille, Bruno Genesio s’est exprimé suite à cette nouvelle contreperformance. L’occasion pour le coach rennais de passer aux aveux.

Stade Rennais : Lille trop fort pour Rennes selon Genesio

Pour Bruno Genesio, le Stade Rennais est tombé sur un meilleur adversaire. « Lille a montré beaucoup de belles choses et a ajouté de l’efficacité à sa maîtrise globale. Ils méritent leur victoire. On a pourtant fait une bonne entame et une belle première mi-temps. Mais pour gagner on aurait dû être mieux techniquement et athlétiquement. Lille a été bien meilleur que nous dans ces domaines. C’est une évidence. Il n’y a rien à dire », a reconnu l’entraîneur du SRFC en conférence de presse selon les propos relayés par L’Équipe.

Malgré ce faux pas, Bruno Genesio se veut confiant pour la suite. « On a des joueurs qui vont revenir à un meilleur niveau. Il y a encore beaucoup d'absents et des recrues qui doivent s’intégrer. D’autres joueurs importants reviennent, comme Baptiste Santamaria », a-t-il indiqué. Battu par Lille, le SRFC se déplace sur la pelouse du Toulouse FC lors de la prochaine journée de championnat.