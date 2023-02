OM : Une belle récompense en vue pour Dimitri Payet à Marseille

Publié par Timothée Jean le 10 février 2023 à 15:25

En difficulté à l’ OM depuis l’entame de la saison, Dimitri Payet pourrait être le lauréat du prix Puskas. Il figure sur la liste des trois finalistes.

Dimitri Payet traverse actuellement une situation difficile à l’Olympique de Marseille. Très utilisé la saison dernière sous l’ère Jorge Sampaoli, le milieu offensif a vu son statut de titulaire remis en cause suite à l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc marseillais. Et depuis, sa situation n’a pas vraiment évolué à l’ OM où il doit se contenter d’un temps de jeu assez réduit.

Dimitri Payet n'est même pas entré en jeu lors de la qualification de l' OM face au PSG (2-1) mercredi soir en Coupe de France. Igor Tudor a préféré miser sur d’autres options pour animer son secteur offensif, un choix plutôt cohérent au vu du résultat. De son côté, le capitaine de l’ OM ne laisse pas transparaître ses états d'âme et reste toujours exemplaire en interne. Toutefois, le joueur de 35 ans pourrait être le lauréat d’un prestigieux trophée.

OM : Dimitri Payet parmi les trois finalistes du prix Puskas

En effet, la FIFA a dévoilé ce vendredi les trois finalistes pour le prix Puskas, récompensant le plus beau but de l’année 2022. Et Dimitri Payet en fait partie. Grâce à sa reprise de volée sensationnelle, inscrite le 7 avril 2022 face au PAOK Salonique en quart de finale retour de la Conference League, le milieu offensif de l’ OM est le seul français en liste.

Dimitri Payet sera accompagné du Polonais Marcin Oleksy, un joueur amputé qui s’est, lui aussi, distingué par une splendide bicyclette lors de Warta Poznan-Stal Rzeszów en novembre dernier. Enfin, l’attaquant brésilien Richarlison, auteur du plus beau but de la Coupe du monde 2022, figure sur cette liste. Le nom du grand vainqueur sera dévoilé le lundi 27 février lors de la cérémonie des trophées The Best.