Monaco-PSG : Les compos tombent, Galtier fait un choix fort au milieu

Publié par JEAN-LUC D le 11 février 2023 à 09:50

Trois jours après son élimination en Coupe de France par l’OM, le PSG retrouve la Ligue 1 avec un déplacement à Monaco. Découvrez les compos des deux équipes.

Après avoir perdu à Marseille en huitième de finale de la Coupe de France, mercredi soir au stade Vélodrome, la troisième défaite en 2023, le Paris Saint-Germain se déplace ce samedi après-midi au stade Louis II pour affronter l’AS Monaco dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Leader du Championnat avec huit points d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille, le club de la capitale espère rebondir sur le Rocher. Avec cinq absents majeurs, notamment Lionel Messi, Kylian Mbappé, Renato Sanches, Marco Verratti et Nordi Mukiele, l’entraîneur parisien va aligner un onze de départ atypique.

Sans surprise, Gianluigi Donnarumma sera présent dans les buts. En défense, Nuno Mendes devrait débuter sur le banc et ainsi laisser sa place à Juan Bernat. L’Espagnol devrait être aligné dans une défense à quatre avec Achraf Hakimi, Marquinhos et Sergio Ramos. En l’absence de Marco Verratti, c’est le jeune talent Warren Zaïre-Emery qui aurait les faveurs de son coach pour débuter au milieu de terrain aux côtés de Danilo Pereira et Fabian Ruiz.

De son côté, Vitinha est pressenti pour évoluer un cran plus haut dans le 4-4-2 losange mis en place par Galtier. Devant, Neymar Jr et Hugo Ekitike vont tenter de trouver les chemins des filets monégasques. De son côté, Le Parisien voit un onze de départ très proche, à une différence près. Pour le quotidien francilien, Carlos Soler devrait débuter dans un rôle de numéro 10 en lieu et place de Vitinha, et en soutien de l’attaque.

En face, Philippe Clément devrait s’appuyer sur un groupe au grand complet avec la meilleure équipe possible pour tenter de piéger le Paris Saint-Germain devant le public de l’AS Monaco. Six jours après sa victoire face à Clermont, la formation de la Principauté devrait donc accueillir les Rouge et Bleu avec le même groupe. Seul Vanderson et Malang Sarr sont absents.

ASMonaco-PSG : Les équipes de départ de Clément et Galtier

La composition de Monaco : Nübel - Aguilar, Disasi, Maripan, C.Henrique - Diatta, Fofana, Camara, Golovin - Ben Seghir, Ben Yedder.

Le Onze du Paris SG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Danilo - Zaïre-Emery, Ruiz - Vitinha ou Soler - Ekitike, Neymar.