OL : Laurent Blanc pointe l'état de la pelouse du stade de Lyon

Publié par ALEXIS le 11 février 2023 à 16:23

Laurent Blanc, entraineur de l’ OL, s’est inquiété de l’état de la pelouse du Groupama Stadium, avant le match contre le RC Lens, dimanche (20h45).

Invaincu lors de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, l’ OL est dans une bonne dynamique avant la 23e journée de Ligue 1. L’Olympique Lyonnais affronte le Racing Club de Lens, dimanche soir, au Groupama Stadium. Un stade dont la pelouse n’est pas au gout de Laurent Blanc. Certainement agacé par l’état de l’aire de jeu des Gones, il a fini par le dénoncer. « Je pense que la pelouse du Parc OL pourrait être meilleure, j’en profite pour le dire », a glissé l’entraineur de l’ OL, en conférence de presse d'avant-match.

Il a même insisté sur ce constat avant la réception des Lensois, car selon lui, recevoir un adversaire est évidemment un gros avantage. Cela évite un déplacement et garantit un beau stade avec les supporters du club. « La pelouse devrait être meilleure que ça. Elle est verte, c’est une bonne chose, de loin, elle est très belle, mais je l’ai vue de près et elle n’est pas si bonne que ça. Ce n’est pas facile parce que le climat est compliqué, mais si on pouvait l’améliorer, ce serait top », a fait remarquer le Cévenol.

OL : L'Olympique Lyonnais encore loin de son objectif

Rappelons que Laurent Blanc a gagné un seul match sur 5 au Groupama Stadium, depuis son arrivée sur le banc de touche de Lyon. L’ OL est d’ailleurs 9e de Ligue 1 avec 32 points, après 22 journées de championnat. Alors que son objectif de début de saison est de finir dans le top 5, afin d’être qualifié pour la coupe d’Europe. Un objectif encore très loin d’être atteint par l’équipe des Gones. À noter que Blanc a dirigé 12 matchs en Ligue 1 avec l' OL. Son bilan est de 5 victoires, 3 nuls et 4 défaites.